L'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha cambiato in modo radicale le nostre abitudini quotidiane, costringendoci a rimanere in casa il più possibile, nonostante l'arrivo della primavera e delle belle giornate. La cosa ha creato non poche preoccupazioni, ansie, paure e non solo perché si teme di poter contrarre il virus. Tra possibili problemi economici, senso di solitudine e noia da quarantena, in molti si sono ritrovati a fare i conti con lo stress. A pagarne le conseguenze sarebbero state soprattutto le donne, tra le quali negli ultimi tempi sono aumentati in modo esponenziale i casi di caduta di capelli.

Perché lo stress favorisce la caduta dei capelli?

Secondo quanto riportato dal magazine “New Beauty”, in tutto il mondo sono aumentati i casi di caduta di capelli al femminile, tanto che sono moltissimi i medici a cui sono state chieste delle possibili cure. Non si tratta di problemi di calvizie ma piuttosto di un diradamento della chioma e la causa è molto semplice: è una conseguenza del clima di tensione da Covid-19. Lo stress, infatti, aumenta i livelli di cortisolo nel corpo, sopprimendo il rilascio di altri ormoni necessari per la crescita dei capelli. Messo sotto forte tensione dalle continue cattive notizie e dal senso di impotenza di fronte a un futuro incerto, il corpo femminile registrerebbe un indebolimento della chioma, che tende facilmente a spezzarsi o a cadere.

La beauty routine anti-caduta

Come fare per ridurre i danni dello stress sui capelli? È fondamentale seguire una beauty routine anti-caduta. Se si ha un cuoio capelluto grasso, ad esempio, sarebbe bene fare frequentemente lo shampoo con prodotti specifici, accompagnando tutto con un massaggio di almeno 5 minuti, così da stimolare la circolazione. Con una cute normale è preferibile puntare su prodotti dolci e naturali, mentre per quelli secchi bisogna optare per delle maschere nutrienti. In tutti i casi, sarebbe bene ridurre al minimo il contatto eccessivo con fonti di calore come phon e piastre. Da evitare, inoltre, anche le diete drastiche, che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, hanno degli effetti negativi anche sui capelli, indebolendoli. Al termine dell'emergenza, è consigliabile chiedere consiglio a uno specialista per capire a cosa sono dovute le proprie carenze.