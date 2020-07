Il denim è uno dei tessuti più resistenti e comodi di tutti i tempi ed è risaputo che, rispetto ad altri materiali, può essere lavato con minore frequenza, addirittura in molti dicono che per assicurargli lunga vita non lo si dovrebbe passare mai in lavatrice. Oggi Diesel lo ha reso ancora più innovativo, lanciando un trattamento ultra moderno che permette al jeans di bloccare il 99% di qualsiasi attività virale. Il progetto si chiama ViralOff, è nato in collaborazione con l'azienda svedese Polygiene e si propone di proteggere gli indumenti da attacchi esterni potenzialmente rischiosi. I primi studi per realizzare il trattamento sono partiti nel 2000 in piena epidemia Sars ma solo oggi si sono raggiunti dei risultati ottimali. ViralOff ha un'azione antivirale entro due ore dal contatto tra agenti patogeni e tessuto, riesce a neutralizzare una vasta gamma di virus, primo tra tutti il Covid-19.

Come funziona? Interagisce con delle proteine chiave, impedendo al virus di attaccarsi alle fibre tessili. Per il momento i jeans antivirali non sono ancora sul mercato, il progetto verrà sperimentato su una selezione di modelli della collezione Primavera/Estate 2021 del brand. ViralOff rappresenta un'innovazione anche quando si parla di sostenibilità: il trattamento ha un effetto che dura per tutta la vita del capo e, come se non bastasse, meno lo si lava, più lo si rende longevo, così da limitare al minimo consumi di acqua e di energia. Al motto di "For Successful Living", Diesel è andata incontro alle esigenze dei suoi clienti, facendo particolare attenzione sia al loro comfort che alla loro salute.