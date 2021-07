Arisa cambia look: la nuova trasformazione con orecchie da gatta e sensuali cuissardes Arisa ha lanciato il video del singolo Psyco, apparendo più sensuale e provocante che mai. Ha rivelato la sua ennesima trasformazione, dandosi alle danze scatenate in total black con degli audaci stivali cuissardes e delle originali orecchie da gatta.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista professionale: dopo aver ricoperto egregiamente i panni della professoressa ad Amici di Maria De Filippi, si è lanciata a capofitto nella musica. Oltre ad aver annunciato le date del tour Ortica, che le permetterà di esibirsi in moltissime città italiane, ha anche realizzato il video del suo nuovo singolo intitolato Psyco. Al di là della rinascita artistica, è chiaro che la cantante ha messo in atto anche una vera e propria rivoluzione di stile. Ha detto addio a capelli corti e look bon-ton, lasciando libero sfogo alla sua innata sensualità: ecco cosa ha indossato nella clip.

Il look total black del video di Psyco

Nel video di Psyco Arisa ha dato spazio alla sua femminilità e la cosa non sorprende troppo i fan, visto che gli aveva riservato già una piccola anteprima sui social. Qualche settimana fa aveva postato la foto copertina del singolo nella quale si era lasciata immortalare in topless con indosso solo degli slip. Ora ha rivelato la sua ennesima trasformazione. Oltre a darsi alla danza, scatenandosi al fianco del corpo di ballo, la cantante è apparsa anche più provocante che mai. Ha indossato un minidress nero con degli audaci stivali cuissardes di pelle nera con il tacco a spillo, completando il tutto con un cerchietto con le orecchie da gatta. Non ha rinunciato alle extension lunghissime che sfoggia da diversi mesi, rendendo così il look ancora più femminile.

Arisa segue il trend dell'abito sottoveste

Il secondo look sfoggiato nel video del nuovo singolo è all'insegna del total white. Arisa è infatti apparsa elegantissima in un lungo abito sottoveste che le ha fasciato le forme procaci e di tanto in tanto si è alzata la gonna, così da lasciare le gambe in mostra. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti ma ha aggiunto un dettaglio super trendy, una micro treccia laterale in pieno stile anni '90. Sulla parte interna delle braccia, inoltre, ha fatto dei tattoo temporanei e scintillanti, mentre in fatto di gioielli ha scelto un completo prezioso con collana e orecchini di Salvadori Diamond Atelier.