Gwyneth Paltrow sta passando la quarantena in compagnia dei suoi figli Apple e Moses, nati dal matrimonio con l'ex marito Chris Martin, e, dopo essersi immortalata in un selfie in loro compagnia, ha deciso di dedicare un intero posto alla maggiore. Lo ha fatto in occasione del compleanno della ragazzina, che ieri ha compiuto 16 anni e che, a differenza del passato, non ha potuto festeggiare in gran stile con amici e persone care a causa del lockdown. La primogenita dell'attrice ha pensato bene di diventare protagonista di un servizio fotografico casalingo, dando prova di essere cresciuta e di diventare giorno dopo giorno sempre più bella. Ha posato sul divano del salotto con indosso un minidress primaverile in bianco decorato con i fiori, un modello con volant su maniche e gonna e con una profonda scollatura sul décolleté.

Apple ha i capelli lunghi e biondi, lo sguardo profondo e una silhouette snella proprio come mamma Gwyneth, non a caso sono stati molti quelli che hanno notato l'incredibile somiglianza. Nella didascalia la Paltrow le ha fatto una dedica speciale, scrivendo: "Se la luce del mio cuore. Sei pura gioia. Sei intelligentissima e ha un incredibile senso dell’umorismo. Sono davvero fortunata ad essere tua madre, bellissima giovane donna". Il motivo per cui, nonostante l'incredibile bellezza, Apple si mostra poco sui social? Non vuole apparire troppo spesso sul profilo della madre, qualche mese fa, ad esempio, aveva "bacchettato" quest'ultima perché aveva postato una foto senza il suo permesso. Insomma, pare proprio che la primogenita della star abbia anche un bel caratterino oltre che un fascino irresistibile: tra qualche anno la ritroveremo sui red carpe internazionali?