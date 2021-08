Antonino Spadaccino ieri e oggi: la trasformazione dell’ex cantante di Amici Ricordate Antonino Spadaccino, il vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi? All’epoca aveva solo 21 anni e il suo talento non passò affatto inosservato agli insegnanti e al pubblico, tutti affascinati dal suo timbro di voce così riconoscibile e unico. Cosa fa oggi il cantante e come è diventato? Il confronto tra le foto del passato e del presente mostra la trasformazione.

A cura di Giusy Dente

Antonino Spadaccino nel 2004 e nel 2021

Antonino Spadaccino era nel cast della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi ed è stato l'allievo della scuola che si è distinto maggiormente, uno di quelli che ha poi continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sin dall'inizio l'allora 21enne ha affascinato tutti con un timbro di voce molto particolare, una voce quasi soffiata capace di emozionare e coinvolgere. Quell'anno nel cast erano in 15, tra attori cantanti e ballerini, ma Antonino l'ha spuntata su tutti: ha vinto, portando a casa anche il premio della critica. Sono passati tanti anni dal suo debutto televisivo: il talent gli ha permesso di farsi conoscere a un pubblico molto ampio, che ancora si ricorda di lui con affetto e ne segue gli impegni musicali. Oggi ha 38 anni, non è più il ragazzo che indossava la tuta azzurra negli studi televisivi Mediaset: ecco com'è oggi.

Antonino Spadaccino ieri e oggi

Antonino è cresciuto con la passione per la musica, coltivata sin da bambino e trasmessa da suo padre, convinto di voler cantare nella sua vita. Ha cominciato la gavetta nel 2000, ma è nel 2004 che la sua vita è cambiata, grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Qui non solo è riuscito a farsi notare, ma ha anche portato a casa la vittoria: da quel momento la musica è diventata per lui una professione a tutti gli effetti, che porta avanti ancora oggi, tra concerti, manifestazioni canore e album.

Antonino Spadaccino nel 2016

Come è cambiato Antonino Spadaccino

Della vita privata del cantante si sa molto poco, sembra esserne molto geloso e cerca per quanto possibile di preservare la sua privacy. Nel 2016 ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità. Sui social tende a condividere molto della sua vita professionale, ma poco della sua sfera più intima, senza divulgare dettagli sulla sua vita sentimentale.

Antonino Spadaccino nel 2015

Tantissimi sono invece gli scatti che lo immortalano nel corso di concerti, manifestazioni canore, festival internazionali e non mancano ovviamente le copertine dei suoi album e le trasmissioni televisive. Nel 2016 ha vinto alla cantante nonché ex collega di Amici (seppur in edizioni diverse) Emma Marrone la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition.

Antonino Spadaccino oggi

La trasformazione di Antonino Spadaccino

Di Antonino si è sempre parlato poco di vita privata, ma molto di vita professionale, visto che sta portando avanti la sua carriera nel mondo della musica, come ha sempre sognato. Oggi ha 38 anni e lo stesso sorriso dolce di quando a 21 emozionava il pubblico televisivo di Amici con la sua voce. Da allora ha pubblicato molti singoli e 4 album (l'ultimo nel 2016), ha vinto diversi riconoscimenti (tra cui il Premio Lucio Battisti) e continua a scrivere canzoni: non ha alcuna intenzione di mollare il microfono, che continua a essere la sua più grande passione.