Antonella Palmisano, l’orgoglio italiano oggi è donna: conquista l’oro nella marcia Le donne con forza e tenacia si stanno imponendo in questa edizione dei Giochi Olimpici, portando a casa medaglie storiche. L’ultima in ordine di tempo a salire sul podio olimpico è stata Antonella Palmisano, che ha conquistato una medaglia d’oro dopo il quarto posto di Rio 2016.

Antonella Palmisano, Tokyo 2020

Sale il numero delle medaglie portate a casa dall'Italia in questa edizione dei Giochi olimpici. Al momento in classifica è nona, con un totale di 10 ori. Tra gli ultimi conquistati quello di Antonella Palmisano, che si è imposta nella marcia femminile dei 20 Km.

Antonella Palmisano, medaglia d'oro nella marcia

Che emozione vedere Antonella Palmisano avvolta nella bandiera tricolore, raggiante per aver vinto una medaglia d'oro dopo una prova impressionante! La pugliese ha lasciato indietro le favorite cinesi Liu Hong, Qieyang e Yang facendosi così un bellissimo regalo, nel giorno del suo 30esimo compleanno. Tra l'altro questo oro rappresenta un bellissimo riscatto, considerando che a Rio 2016 aveva sfiorato il podio senza riuscire a salirci: era arrivata quarta. Nel suo palmares vanta anche un bronzo agli Europei di Berlino e un bronzo ai Mondiali di Londra. L'atleta azzurra ha sposato a settembre 2018 il collega Lorenzo Dessi, a sua volta campione del tacco e punta.

Antonella Palmisano e Lorenzo Dessi

Atlete da medaglia d'oro

Nel medagliere olimpico azzurro spiccano, al momento, 10 medaglie d'oro di cui 2 femminili. In ordine di tempo l'ultima portata a casa è quella della Palmisano, nella marcia. Prima di lei erano riuscite nell'impresa Valentina Rodini e Federica Cesarini: la loro impresa è entrata nella storia, perché è stata la prima medaglia di sempre del canottaggio femminile azzurro. In coppia sono saliti sul gradino più alto del podio anche Ruggero Tita e Caterina Banti: il 29enne trentino e la 34enne romana hanno consentito all'Italia di vincere nuovamente una medaglia olimpica nella vela, a distanza di ben 13 anni dall'ultima.

Antonella Palmisano, Tokyo 2020

Quante donne italiane sul podio!

Tra le atlete azzurre salite sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 spiccano certamente Irma Testa e Viviana Bottaro. La campana ha vinto la prima medaglia olimpica nella storia della boxe femminile italiana (un bronzo). Anche la ligure ha portato a casa uno storico bronzo: è la prima medaglia olimpica per l'Italia nel karate, disciplina appena entrata nel programma olimpico. E finalmente è riuscita a salire sul podio anche la ginnasta Vanessa Ferrari. La 31enne bresciana dopo quattro partecipazioni olimpiche (Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2012), diversi infortuni, cinque interventi chirurgici e la positività al Covid-19 si è imposta all'attenzione del mondo. Ha conquistato l'unica medaglia che le mancava, quella olimpica, compiendo tra l'altro un'impresa storica per la ginnastica femminile: l'Italia non vinceva una medaglia da Amsterdam 1928.