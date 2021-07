Annalisa e Federico Rossi coordinati a Battiti Live: lei in azzurro mare, lui con la camicia stampata Questa sera va in onda la seconda puntata di Battiti Live. Tra i cantanti sul palco anche Annalisa e Federico Rossi, la metà del duo Benji&Fede: i due artisti hanno scelto outfit coordinati nelle sfumature del mare, verdeacqua e azzurro. Annalisa ha scelto un abito sensuale con drappeggio e strascico laterale.

A cura di Beatrice Manca

Che colore ha l'estate? Il giallo del sole a mezzogiorno o il blu del mare? La cantante Annalisa non ha dubbi: per la seconda puntata di Battiti Live, la rassegna musicale dell'estate in onda questa sera su Italia 1, ha scelto un abito di una sfumatura verdeacqua che ricorda una caletta di acque cristalline. Anche Federico Rossi, la "metà" del duo Benji & Fede, ha scelto un look coordinato, con una camicia stampata dello stesso colore.

L'abito acquamarina di Annalisa

La cantante di Movimento Lento durante la prima puntata aveva stupito tutti con un look originale: abito giallo, sandali e…calzini colorati. Per la seconda puntata ha voluto aggiungere un tocco di sensualità con un abito drappeggiato color azzurro acquamarina. L'arricciatura del vestito firmato LeDecanse ricorda proprio l'increspatura del mare: il tocco finale è dato da uno strascico fermato su un fianco da una spilla scintillante, che richiama i sandali con le fasce argentate.

Federico Rossi con la camicia stampata

I due cantanti si esibiscono insieme durante la seconda puntata di Battiti Live e hanno scelto outfit coordinati: Federico Rossi in particolare indossa una camicia stampata sui toni del blu firmata Dolce&Gabbana, su un paio di classici pantaloni blu scuro con cintura. Non una scelta casuale: commentando la foto di Annalisa Federico ha scritto "That blue night".