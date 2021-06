Dopo tanti anni di amore, è giunta al capolinea la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Oggi lei ha 34 anni, ma la relazione era cominciata quando ne aveva appena 18 e lui 20 di più. Parallelamente alla vita privata (nel 2010 la coppia ha avuto un figlio) la cantante ha portato avanti anche la carriera, partecipando otto volte al Festival di Sanremo e incidendo canzoni che hanno ottenuto importanti certificazioni. Annazero è il suo ultimo album, quello che probabilmente segna anche la sua rinascita. Ad accompagnarla in questo percorso di fenice che risorge dalle proprie ceneri diversi artisti della scena rap e R'n'B italiana, tra cui Beba, Martina May, Emis Killa e Livio Cori. Con quest'ultimo si era anche vociferato un possibile flirt.

La cantante si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Intervistata da Francesca Fagnani durante il programma Belve di Rai 2, la cantante ha avuto modo di ripercorrere le tappe della relazione con Gigi D'Alessio, un'esperienza per lei sicuramente importante. Con lui è maturata come donna e come artista. C'è stato tanto amore tra loro e sicuramente tanta stima anche a livello professionale, ma oggi guardando bene e da vicino la propria vita la cantante si rende conto che pur non rimpiangendo nulla di quella storia è certa che sia stata la decisione giusta terminarla. "Di quel rapporto non mi manca nulla" ha detto sicura di sé. Ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito a vecchie dicerie, ma anche sui presunti vantaggi ottenuti in quanto compagna di D'Alessio. Sulla sua vita privata attuale non si è sbilanciata molto, ha solo ammesso di stare bene: chissà se il merito è di una nuova persona entrata nella sua vita.

Anna Tatangelo come Cleopatra

Anna Tatangelo sembra Cleopatra nelle nuove foto pubblicate su Instagram. Potrebbero essere quelle di un video di prossima pubblicazione o di un servizio fotografico. Come fosse la regina d'Egitto è avvolta in un abito d'oro dalla profonda scollatura sul seno tempestato di paillettes, a capo coperto. In uno degli scatti è in una vasca da bagno e guarda davanti a sé, nell'altro ha le mani giunte a mo' di preghiera o come se stesse meditando, con gli occhi socchiusi. Alle dita si possono notare dei preziosi anelli di alta gioielleria impreziositi da diamanti.

Sono quelli di Mario Porzio. Annazero è il punto di (ri)partenza di Anna Tatangelo, nel pieno della sua nuova vita di donna e artista. In questi scatti mette in luce tutta la sua femminilità e fa brillare tutta la sua bellezza, con la fierezza acquisita in questi anni. Oggi è una donna più consapevole: sa cosa vuole e sa chi è. In queste foto infatti ci sono tutto il suo carisma e la sua sensualità, che non sono passati inosservati agli occhi dei follower: hanno apprezzato in tantissimi.