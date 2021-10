Anna Tatangelo a Verissimo: segue il trend del color block col tailleur mannish Anna Tatangelo è stata tra le ospiti speciali della puntata domenicale di Verissimo e, oltre a raccontare del rapporto con il suo ex Gigi D’Alessio, ha anche dato l’ennesima prova di essere un’icona di stile. Ha seguito il trend della moda mannish, sfoggiando un adorabile completo in color block.

A cura di Valeria Paglionico

Verissimo, il rotocalco di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin, quest'anno ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale e, oltre al sabato, va in onda anche la domenica pomeriggio. Ieri non sono mancati gli ospiti speciali, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Anna Tatangelo, diventata ormai una delle conduttrici Mediaset. Intervistata dalla "padrona di casa", la cantante non ha potuto fare a meno di parlare del suo ex Gigi D'Alessio, spiegando di aver scoperto della futura paternità di quest'ultimo dai giornali. Al di là della sua vita privata, Anna ha dato l'ennesima prova di essere icona di bellezza e di stile.

Il look di Anna Tatangelo a Verissimo

Anna Tatangelo ha sempre avuto la passione per la moda e sul palco di Verissimo ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Sul palco di Canale 5 ha seguito 2 diversi trend, quello della moda mannish e dell'arancione per l'autunno, apparendo trendy ed elegante. Per l'intervista con Silvia Toffanin ha infatti sfoggiato un completo dalle linee maschili ma la cosa particolare è che ha puntato tutto su una variopinta versione color block. Ha infatti indossato un tailleur con giacca doppiopetto e pantaloni a sigaretta in arancione, lo ha abbinato a una camicia di raso in fucsia acceso. Così facendo, ha rilanciato il trend delle tonalità a contrasto.

Anna Tatangelo non rinuncia mai ai tacchi alti

L'accessorio a cui la cantante non riesce proprio a rinunciare? I vertiginosi tacchi a spillo e lo ha dimostrato anche sul palco di Verissimo, dove è apparsa sofisticata con un paio di décolleté in arancio col tacco a spillo e un cinturino intorno alla caviglia. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo così in risalto il make-up marcato sugli occhi. Insomma, Anna è una vera e propria icona fashion e di sicuro il suo look ispirerà tutte coloro che vogliono essere super glamuour in autunno.