Anna Lou Castoldi è la figlia di Asia Argento e Morgan e, fin da quando ha debuttato sui social, non ha mai nascosto il suo animo originale e la sua passione per i cambi look estremi. Sebbene da allora ne è passato di tempo, basti pensare al fatto che di recente ha debuttato anche nel mondo della recitazione, ricoprendo uno dei ruoli principali nella serie di Netflix "Baby", non riesce proprio a rinunciare ai continui "colpi di testa". Sarà perché ha ereditato l'esuberanza dalla mamma e dal papà o perché semplicemente vuole assecondare il suo desiderio di trasformazione continua, ma la cosa certa è che non ha paura di osare quando si parla di capelli. Il nuovo hair look? È così appariscente da non poter passare inosservato.

Il nuovo look di Anna Lou Castoldi

I fan di Anna Lou Castoldi sono ormai abituati ai suoi continui cambi look ma è di fronte la recente trasformazione che sono rimasti davvero senza parole. Se fino a ieri la figlia di Asia Argento e Morgan sfoggiava un caschetto biondo platino, ora le cose sono state rivoluzionate. Visto che i parrucchieri sono chiusi a causa della pandemia, si è rivolta a un amico esperto del settore e ha stravolto sia il colore che l'acconciatura. Complice la passione per i colori neon, la 19enne ha provato una esuberante tintura in verde fluo ma con le radici sfumate con delle nuance multicolor. Dopo aver legato i capelli in due codine laterali in pieno stile '90s, ha pensato bene di puntare su qualcosa di più audace: delle treccine afro portate con una bandana total pink.

in foto: Anna Lou con le treccine verdi

Anna Lou e la passione per le tinte fluo

Qual è il dettaglio che accomuna quasi tutti gli originali hair look di Anna Lou? La passione per le tinte fluo. Fatta eccezione per brevi periodi in cui ha portato la chioma castana, ha sempre aggiunto qualche dettaglio variopinto, dalle punte verdi alle tinte bicolor, fino ad arrivare alle lunghissime treccine arcobaleno. La domanda che in molti si fanno è: come sono i suoi capelli naturali? La 19enne è mora proprio come la mamma Asia ma, avendo ereditato il suo animo esuberante e ribelle, non può fare a meno dei continui "colpi di testa". A questo punto, non resta che aspettare la sua prossima visita al parrucchiere per scoprire la nuova trasformazione.