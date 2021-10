Anaïs Gallagher, passione anni ’90: la figlia di Noel degli Oasis rilancia l’intimo dallo stile vintage Anaïs Gallagher, la figlia del cantante degli Oasis Noel Gallagher, è ormai diventata una modella e sui social non perde occasione per posare in intimo. Nelle ultime ore ha rilanciato la lingerie in pieno stile anni ’90, sfoggiando un completino che sembra essere uscito dai cassetti della nostra adolescenza.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Anaïs Gallagher e, come si evince dal suo cognome particolarmente noto agli amanti della musica rock, è la figlia di Noel Gallagher, il cantante degli Oasis. È da diversi anni che ha debuttato nel mondo dello spettacolo ma ha scelto una strada diversa da quella del papà. Dopo aver calcato alcuni red carpet ambiti, primo tra tutti quello del Festival del Cinema di Venezia, ha dato il via alla sua carriera da modella. Sui social non perde occasione per posare in intimo, mettendo in risalto la sua silhouette da urlo, ma è solo nelle ultime ore che ha lanciato il trend da seguire nei prossimi mesi: quello della lingerie ispirata agli anni '90.

La figlia di Noel Gallagher posa in intimo sui social

Anaïs Gallagher è tornata a posare in intimo, infiammando i social con soli due scatti. Ha realizzato due selfie nella sua cameretta, apparendo più sensuale che mai con un look intimo in pieno stile anni '90. Ha lasciato i capelli biondi sciolti e ondulati, ha guardato dritto in camera con fare provocante e ha indossato un completino di lingerie dallo stile vintage, un modello firmato Daisylia con slip sgambatissimi e canotta coordinata, entrambi in azzurro con degli adorabili fiocchetti rosa sulla cucitura frontale. Nella didascalia ha poi scritto ironicamente: "Ancora una volta non sembro molto felice, prometto che sono dentro però".

La lingerie anni '90 è il nuovo must-have

Ricordate la lingerie che andava di moda negli anni '90? Slip a vita alta, tanga sgambatissimi, reggiseni col ferretto, sottovesti di raso con le spalline sottili: i capi intimi intendevano esaltare la naturale bellezza del corpo femminile senza particolari artifici e soprattutto senza l'effetto push-up. Ora pare che siano tornati di moda e a dimostrarlo è stata la figlia di Noel Gallagher, che sui social ha sfoggiato un completino intimo che sembra essere uscito dal cassetto della nostra adolescenza. In quante prenderanno il suo esempio e indosseranno la lingerie "effetto vintage" durante l'Autunno/Inverno 2021-22.