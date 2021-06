Estate, tempo di tormentoni: dopo l'uscita di "Mille", il video di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro che ha entusiasmato il web con la sua estetica retrò, oggi è la volta di Ana Mena e Rocco Hunt con "Un bacio all'improvviso". La cantante spagnola sfoggia una serie di look di tendenza: un completino leopardato, un crop top di cristalli e una giacca. Il video di Ana Mena dimostra che la moda del momento pesca a piene mani dagli anni Novanta: in una scena del video la cantante balla con un crop top rosso bordeaux, i codini e i pantaloni cargo, il modello più trendy dell'estate 2021. Un look che non è sfuggito a chi è cresciuto guardando MTV: sembra proprio un omaggio a Britney Spears e a una famosa scena della hit "Baby One More Time".

in foto: Ana Mena nel videoclip di Un Bacio All’Improvviso

Ana Mena con i codini e i pantaloni cargo

Alzi la mano chi da piccola non ha mai provato a imitare una delle coreografie di Britney Spears. Il video di "Baby One More Time", uscito nel 1998, diventò subito cult e lanciò alcuni look diventati iconici. Anche Ana Mena, la cantante spagnola di 24 anni, sembra essere una fan della popstar: per una coreografia del video di "Un Bacio all'Improvviso" ha scelto un look che la cita quasi alla lettera. Britney Spears ballava con un crop top fucsia che le lasciava scoperto l'ombelico, pantaloni bianchi larghi, scarpe da ginnastica e codini. Ana Mena, oltre vent'anni dopo, sfoggia pantaloni cargo grigi, un crop top rosso bordeaux e sneakers bianche. Anche l'acconciatura è identica: due codini sulla sommità del capo e il resto dei capelli portati sciolti sulla schiena. Il look di Ana Mena, però, è molto più contemporaneo e "adulto": dai pantaloni slacciati spunta l'intimo a vista, un paio di slip rossi abbinati al top. Lo stylist che cura il look di Ana Mena, Victor Blanco, ha voluto enfatizzare la somiglianza tra le due cantanti in una campagna per Kerastase: la giovane cantante spagnola è vestita e pettinata proprio come Britney nel video di "Ops, I did it again". Prepariamoci a vestirci come i nostri idoli di infanzia: è ora di rispolverare i vecchi numeri di Cioé in cerca di consigli di stile per i look estivi.