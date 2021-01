Riflessione e divertimento: così si può sintetizzare l'intervento di Ambra Angiolini nel programma di Rai 1 La musica che gira intorno. L'attrice, vestita in total black, è stata una degli ospiti dello show condotto da Fiorella Mannoia. Ha proposto due momenti che il pubblico ha molto apprezzato, nella loro diversità. In un monologo si è rivolta agli italiani per parlare a cuore aperto delle difficoltà di questo momento, in cui è inevitabile sentirsi smarriti, persi e sfiduciati. Ma ha invitato tutti a non mollare e a continuare a credere che da questo buio si uscirà e si tornerà più forti di prima, pronti a riprendere in mano le nostre vite e a migliorarle. Ma si è anche lanciata in un momento di canto e ballo che soprattutto i suoi fan di vecchia data hanno amato moltissimo.

Ambra Angiolini balla come ai tempi di Non è la Rai

Aveva appena 17 anni Ambra Angiolini quando, sulla scia del clamoroso successo arrivato grazie a Non è la Rai, ha pubblicato il singolo T'appartengo. Quella ragazzina dai folti capelli ricci che intratteneva davanti alla tv ogni giorno milioni di telespettatori oggi è un'attrice e conduttrice amatissima. Il programma di Antonio Ricci è stato investito di polemiche e critiche per il tipo di ideale di donna proposto, ma innegabilmente è lì che il talento esplosivo di Ambra è venuto fuori. Grazie a quell'esperienza, a cui continua inevitabilmente a essere accostata, ha potuto comunque mettere le basi per la carriera che ha poi saputo costruire e che non si è mai arrestata. A distanza di anni ha nuovamente cantato e ballato quel brano, insieme a Fiorella Mannoia. «E chi se la ricorda, con tutte le cose che ho fatto!» ha ironizzato Ambra, che prima ha spiegato passo per passo la coreografia alla padrona di casa e poi si sono esibite insieme, chiudendo con l'indimenticabile «Giura!».

Quanto vale il look di Ambra a La musica che gira intorno

L'attrice si è presentata sul palco di La musica che gira intorno in total black, un look semplice ed elegante senza accessori o gioielli vistosi. La jumpsuit scelta è firmata Karl Lagerfeld, impreziosita da micro borchie sui baveri e stretta sulle caviglie. Il prezzo si aggira intorno ai 38o euro. A completare il tutto décolleté nere in satin, con punta stretta e tacchi a spillo.

La jumpsuit è il capo must have di questo autunno-inverno, vista sulle passerelle dei principali stilisti. A sfoggiarla sono in tantissime, perché riesce a coniugare eleganza e praticità dando vita al capo ideale per la donna moderna che si libera dalle costrizioni senza rinunciare alla moda. Anche in questo caso Ambra si è dimostrata una donna dallo stile deciso e adeguato, riuscendo a catturare lo sguardo senza eccedere né passare inosservata.