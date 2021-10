Ambra Angiolini seduce in fucsia: con l’abito da sera cut out rivela una forma fisica mozzafiato Ambra Angiolini si sta preparando per qualche nuovo progetto professionale e, alle prese con le prove degli abiti, non ha esitato a lasciarsi immortalare in una versione super sensuale. In un lungo vestito da sera strapless dai dettagli cut-out ha dimostrato di essere in forma smagliante.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano Ambra Angiolini ai tempi di Non è La Rai? All'epoca non aveva neppure 18 anni ma già dimostrava di avere talento da vendere, non a caso oggi è una delle attrici più richieste del nostro paese. Di decenni ne sono passati da quando ricopriva i panni di leader tra le ragazze del programma di Gianni Boncompagni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Nelle ultime ore ne ha dato prova con un nuovo scatto ad alto carico sensuale postato sui social: il suo prossimo progetto professionale sarà all'insegna del lusso e del total pink?

Il nuovo audace look di Ambra Angiolini

Come passa il sabato sera Ambra Angiolini? A provare abiti da sera di lusso. Ha ironizzato sulla questione sui social, dove accanto a uno scatto super glamour ha scritto: "Quei sabato sera a casa". Nella foto l'attrice appare sullo sfondo di una boutique di abbigliamento con indosso un meraviglioso maxi dress in fucsia acceso. Si tratta di un modello firmato Versace con il bustier strapless che mette in risalto il seno con uno scollo a V, degli audaci tagli cut-out lungo la silhouette e una sinuosa gonna con lo strascico. Ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto, portando così l'attenzione sulla silhouette da urlo che la contraddistingue. Al motto di "Work in progress", ha lasciato intendere che probabilmente sfoggerà questo outfit durante il suo prossimo impegno professionale.

Ambra Angiolini, a 44 anni è in forma smagliante

Nonostante siano passati quasi tre decenni da quando Ambra era una delle ragazze di Non è La Rai, non ha perso la bellezza che da sempre la caratterizza. Oggi ha 44 anni e due figli ma vanta ancora una silhouette da urlo: basta guardare la sua ultima foto in abito da sera per capire che non ha nulla da invidiare alle ventenni. Lo aveva già dimostrato qualche tempo fa quando aveva documentato sui social una lezione di pole dance, non esitando a lasciarsi immortalare in una tutina super aderente che le fasciava le forme impeccabili. Quante sono le donne che vorrebbero arrivare ai 40 anni con un corpo simile? Ambra ha dimostrato che non si tratta di un'impresa impossibile, basta semplicemente prendersi cura di se stesse regolarmente.