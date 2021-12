Ambra Angiolini scintillante: mostra gli addominali con top trasparente e pantaloni in pizzo Così “dark” e sensuale non l’avevamo mai vista: Ambra Angiolini ha stravolto completamente il look, sì, ma solo al cinema, per un nuovo film.

A cura di Beatrice Manca

Trucco marcato, top tagliato sopra l'ombelico e una cascata di glitter sul corpo. Ambra Angiolini si è mostrata così sui social, sensuale e irriverente, lasciando i fan a bocca aperta. Ambra Angiolini ha stravolto completamente il look, sì, ma solo al cinema: le foto postate su Instagram sono alcune scene dal film La notte più lunga dell'anno di Simone Aleandri, dove recita anche la cantante e attrice.

Il look vedo-non-vedo di Ambra Angiolini

Dopo il successo del film Per tutta la vita, dove sfoggiava un abito da sposa anticonformista con giacca e pantaloni, la conduttrice torna al cinema in un ruolo molto più "dark", come si capisce dal look. Nelle foto condivise su Instagram Ambra Angiolini balla tra la folla e mette in mostra gli addominali con un top aderente a maniche lunghe, che lascia intravedere il reggiseno grazie al tessuto trasparente. Indossa poi pantaloni in pizzo nero che creano un effetto vedo-non-vedo sulla pelle.

Ambra Angiolini in una scena del film "La notte più lunga dell’anno"

Anche il make up è calcato: ombretto scuro sugli occhi, rossetto e smalto blu. Completa il tutto una cintura argentata – in perfetto stile anni Duemila – e una cascata di brillantini sul corpo, che la fanno scintillare sotto le luci al neon di un club. La trasformazione in questa "creatura della notte" dev'essere stata impegnativa, perché lei stessa nella didascalia ha scritto: "Quando il cinema ti chiede di diventare Luce, quando sei disposta a sentire tutto, correndo qualche rischio…". Si tratta ovviamente di un costume di scena e non di un vero e proprio cambio look, ma una cosa è certa: a 44 anni Ambra Angiolini è più bella che mai e il suo talento la fa adattare a ogni ruolo, dalla sposa alla dark lady.