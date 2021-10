Ambra Angiolini sposa: sui social spuntano le foto del matrimonio in tailleur Ambra Angiolini ha ufficializzato la rottura con Massimiliano Allegri da pochi giorni ma, nonostante ciò, sui social è apparsa una sua foto vestita da sposa. Si tratta però solo di un matrimonio “cinematografico”, in occasione del quale ha seguito il trend della moda mannish con giacca e pantaloni.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è finita al centro del gossip negli ultimi giorni: la sua storia d'amore con Massimiliano Allegri è arrivata al capolinea. Si dice che l'allenatore l'abbia tradita ma, nonostante ciò, ha ricevuto il Tapiro d'oro, cosa che ha scatenato non poche polemiche, costringendo addirittura la figlia Jolanda Renga a intervenire sulla questione. Sebbene la rottura non sia semplice da affrontare, sui social si è mostrata felice e soddisfatta: l'attrice si è lasciata immortalare vestita da sposa con il sorriso stampato sulle labbra, peccato solo che lo scatto nasconda un piccolo "segreto".

Il matrimonio "cinematografico" di Ambra Angiolini

Sui social sta girando una foto di Ambra Angiolini molto particolare: a pochi giorni dall'ufficializzazione della rottura con Allegri, si è lasciata immortalare vestita da sposa. L'attrice appare felice e soddisfatta fuori da una chiesa con la fede all'anulare sinistro, guida una moto addobbata con tulle e fiori e al suo fianco c'è Fabio Volo che sfoggia un fiore all'occhiello. I due sono diventati marito e moglie? Sì ma solo al cinema. Il prossimo 11 novembre arriverà sui maxi schermi il nuovo film di cui sono protagonisti, si intitola Per tutta la vita e li vedrà alla prese con un matrimonio ricco di sorprese.

Il look da sposa di Ambra è anticonformista

Cosa ha indossato Ambra per il suo matrimonio "cinematografico"? Niente pizzi, tulle, dettagli principeschi e paillettes, la Angiolini ha preferito mettere in mostra il suo animo anticonformista seguendo il trend della moda mannish. Ha infatti sfoggiato un tailleur giacca e pantaloni, lo ha abbinato a una semplice t-shirt a girocollo, anche se non ha rinunciato alla tradizione del total white. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, anche se, avendo indossato il casco per guidare la moto, non ha rivelato altri dettagli sull'acconciatura. Avrebbe fatto la stessa scelta di stile "fuori dagli schemi" se si fosse sposata per davvero?