Ambra Angiolini utilizza regolarmente i social per documentare la sua quotidianità e per mantenere un contatto diretto con i followers e non di rado si mostra in versione "casalinga" con figli e famiglia. Negli ultimi tempi, però, si sta servendo sempre più spesso delle Stories per rivelare i suoi segreti di bellezza. Se qualche settimana fa aveva dato spazio a un allenamento di pole dance, l'attività con cui ama tenersi in forma, questa volta ha spiegato nei minimi dettagli come fa ad avere dei capelli sempre splendidi e fluenti. Chi è la sua "complice" ogni volta che si dedica ai "beauty tricks"? La figlia Jolanda Renga, che appare sempre più spesso al suo fianco su Instagram.

La maschera miracolosa di Ambra

Dimenticate i trattamenti lunghi e noiosi per mantenere i capelli bellissimi e fluenti, Ambra Angiolini ha proposto la soluzione ideale per chi vuole raggiungere un risultato simile solo con ingredienti naturali. Insieme alla figlia Jolanda ha mostrato la maschera "fatta in casa" che utilizza regolarmente sulla chioma. Di cosa si tratta? Di un composto a base di amido di mais capace di assicurare un risultato impeccabile in appena mezz'ora. In una Stories l'attrice si è mostrata con un barattolo con su scritto "maschera miracolosa" e ha affermato: "Abbiamo scoperto che questa fa benissimo ai capelli. Eccola qua già pronta. Dura due giorni in frigorifero va messa mezz’ora in testa e poi coperta".

Come preparare l'impacco a base di amido di mais

Come fare a preparare la maschera miracolosa di Ambra? È necessario mixare acqua, amido di mais e miele. L'acqua va riscaldata a fuoco lento in un pentolino caldo, successivamente vanno aggiunti gli altri due ingredienti, li si dovrà mescolare con un cucchiaio fino a quando non si raggiungerà una certa consistenza. A questo punto, si potrà rimuovere il composto dal fuoco e, dopo averlo fatto raffreddare, andrà applicato sui capelli. Nessun ingrediente elaborato o chimico, tutto green al 100% e, a giudicare dalla soddisfazione della Angiolini, il risultato deve essere decisamente desiderabile. In quante proveranno il beauty truck dell'attrice?