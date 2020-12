Un selfie senza trucco, senza filtro e senza inganno, per dire che la vita è bella e bisogna sentirsi grati per ogni giorno che ci viene regalato: ha festeggiato così Alyssa Milano il suo 48esimo compleanno sui social. Lo scatto che ha condiviso con i suoi follower arriva dopo mesi di grande sofferenza per l’attrice, che ha testimoniato la sua battaglia contro il Covid-19 e gli effetti collaterali, duraturi nel tempo e ancora persistenti, che le ha lasciato il virus. Ancora oggi ha a che fare con perdita di capelli, perdita di memoria, vertigini, mancanza di respiro, ma lei ne è uscita viva a differenza di tanti altri e per questo si sente di dire grazie.

Alyssa Milano compie 48 anni

Nel giorno del suo 48esimo compleanno Alyssa Milano ha scelto di condividere con i suoi follower, attraverso Instagram, un selfie acqua e sapone senza alcun tipo di trucco o filtro. È stato apprezzato dai fan dell'attrice non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per il messaggio lanciato. La Phoebe del telefilm di successo Streghe ha infatti spiegato nel post di apprezzare molto la sua vita, ma di avere ancora a che fare con le conseguenze del virus contratto questa estate, da cui è guarita, anche se ne sente ancora gli effetti collaterali: “Il mio corpo emette suoni scoppiettanti quando cammino. A volte dimentico le cose. Sono stanca tutto il tempo. Ma nel complesso, sono solo grata per questa vita. La mia vita” ha scritto. La star ha oltre 2 milioni di follower, è stata una leader del movimento MeToo, è madre di due figli ed è sposata con David Bugliari. Dalla famiglia ha ricevuto grande sostegno e supporto durante la malattia e a differenza di tante altre persone, lei è guarita e per questo si sente grata e fortunata: “Mi meraviglio della nostra capacità di guarire. Un super potere. Siamo tutti resilienti”.

L'attrice è guarita dal Covid-19

Nel post del compleanno l'attrice ha scritto: "La vera libertà non è non indossare una maschera e andare al bar. La vera libertà è un lavoro ben retribuito, con un salario vivibile, che ti permette di trascorrere del tempo con la tua famiglia senza preoccuparti di mettere il cibo in tavola. Questo è il mio augurio di compleanno. Che vivremo in un Paese che comprende che fornire programmi per le persone nei momenti di bisogno è un dovere". La speranza di Alyssa Milano è che nel post pandemia soprattutto i più deboli possano trovare adeguato aiuto per risollevarsi e che le persone possano liberarsi dalle ansie, dallo stress, dal sentimento della paura con cui ormai conviviamo da mesi.