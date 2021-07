Allenamento per ventre piatto e addominali scolpiti: il trend virale sui social è valido? Da settimane spopola sui social un trend: si tratta dell’allenamento proposto da una personal trainer asiatica che promette, con un’ora di esercizio al giorno, di avere addominali scolpiti e ventre piatto. Ma è davvero possibile o si rischia di avere più ripercussioni negative che vantaggi?

A cura di Giusy Dente

Virale, non c'è altro modo per definirlo. Da settimane sia su Instagram che TikTok è impossibile non imbattersi nello stesso identico video ed è molto più che un trend social: è diventata una moda che ha contagiato molte persone nella loro quotidianità, nel loro approccio all'attività fisica. Si tratta infatti dello strano allenamento proposto in una palestra asiatica da una magrissima trainer che urlando incita le sue allieve a muoversi al ritmo della musica. L'esercizio proposto serve a modellare pancia e addominali e in tantissimi lo hanno inserito nella loro routine giornaliera, facendolo diventare una sorta di programma a lunga durata, nella speranza di dimagrire e tonificare quella parte specifica del loro corpo. Ma è effettivamente possibile raggiungere l'agognato ventre piatto con questo esercizio?

Spopola sui social il trend per addominali perfetti

Addominali scolpiti, punto vita ridefinito e ventre piatto: come averli? Il trend che da settimane spopola sui social propone un esercizio a tempo di musica, che consiste nel muovere a ripetizione la pancia, stando in piedi e piegandosi ritmicamente avanti e indietro. Non vengono fornite istruzioni in merito ad alimentazione e stile di vita: un'ora al giorno per un mese ed ecco che si dovrebbero vedere i risultati. Si parla di riduzione del grasso addominale, di quattro chili in meno in un mese, di bruciare calorie. Ma funziona davvero?

Tanti utenti stanno provando la tecnica e stanno condividendo sui social, giorno dopo giorno, la loro routine mensile, per monitorare i risultati raggiunti. Tanti altri utenti, invece, stanno realizzando divertenti parodie del video originale della personal trainer asiatica, che colpisce per la sua veemenza: incita le sue allieve urlando! Eppure non sono tutti d'accordo sulla validità di questo esercizio, anzi ci sono anche esperti che lo ritengono tutt'altro che positivo, soprattutto per la schiena. A The Sun l'istruttrice di pilates Hollie Grant ha affermato che questa tendenza è da veri pazzi e che la velocità e l'intensità dell'esercizio possono causare infortuni, soprattutto a chi non ha condizioni di partenza adeguate: "Flettere in modo aggressivo la parte bassa della schiena in questo modo non può andare bene per tutti". L'allenatrice ha smontato innanzitutto la convinzione che si possa dimagrire localmente con quello o con qualunque altro esercizio: "Non possiamo ridurre localmente un'area del corpo quando si tratta di perdita di grasso/peso. La perdita di grasso funziona come togliere uno strato di vestiti: riduciamo tutto, non in un punto molto specifico del corpo". E ha aggiunto che al massimo quell'allenamento prolungato può aiutare nella coordinazione e nella resistenza, ma di certo non può aiutare in termini di dimagrimento. "Ti renderà semplicemente migliore in quell'unico movimento. In quale parte della tua vita ti aiuterà? Il sesso forse, ma questo è tutto!" Il suo consiglio è ritrovare il buon senso, piuttosto che affidarsi a mode passeggere e prive di senso: "Non rivolgetevi a Tiktok per consigli sul fitness, rivolgetevi agli esperti!" ha consigliato, perché il dimagrimento ha a che fare molto con uno stile di vita a tutto tondo e non ha regole specifiche che vanno bene per tutti. Bisogna analizzare ogni singolo caso e proporre una dieta bilanciata e sana abbinata a un programma fisico adeguato e personalizzato. Tutto questo richiede decisamente più fatica, è meno instagrammabile e sexy, ma almeno ha fondamenta scientifiche!