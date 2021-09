All’asta il bracciale di perle e diamanti della principessa Margaret: venduto per 375mila euro Doppio giro di perle e diamanti: il bracciale appartenuto alla principessa Margaret è stato venduto all’asta. Si tratta del prezioso gioiello indossato nel celebre ritratto realizzato in occasione del diciannovesimo compleanno della sorella minore della regina Elisabetta.

A cura di Giusy Dente

La principessa Margaret, sorella minore della regina Elisabetta, era una grande appassionata di abiti e amava moltissimo i gioielli. Dotata di una raffinata e delicata bellezza, sin da giovane mostrò un certo interesse per la moda, apprezzando in particolare lo stile di Christian Dior, che ebbe modo di conoscere personalmente e con cui strinse una forte amicizia. Immancabili nei suoi look erano i gioielli, quelli della famiglia reale o quelli che acquistava personalmente, scegliendoli con cura. In particolare uno dei più sfoggiati era la collana di diamanti Lady Mount Stephen regalatela dalla nonna, la regina Mary, onnipresente nelle principali occasioni di stato. Tra i suoi preferiti c'era sicuramente l'iconica tiara Poltimore comprata in occasione del suo matrimonio, ma era anche molto affezionata a un altro pezzo. Si tratta di un braccialetto indossato per un'occasione speciale, che è stato da poco venduto all'asta.

Oltre 300mila euro per il gioiello della principessa Margaret

Nel celebre ritratto ufficiale della principessa Margaret realizzato dal fotografo reale Cecil Beaton a Buckingham Palace al sottile polso della ragazza si può notare un delicato e raffinato braccialetto. La foto risale al 1949, quando la sorella minore della regina Elisabetta aveva ancora 18 anni, ma è stata pubblicata il 21 agosto di quell’anno, al compimento dei 19 anni. La giovane indossava un abito bianco ricamato con farfalle di paillettes e una sciarpa di tulle arcobaleno intorno alla vita. Due i gioielli: una collana e un bracciale. Quest’ultimo era una creazione di Cartier, risalente al 1925 circa: doppio giro di perle e diamanti a taglio circolare, con chiusura geometrica anch’essa impreziosita da pietre incastonate. All'interno è riportato non solo il marchio, ma anche l’iniziale M della principessa.

Instagram @dixnoonanwebb

È stato venduto per 320 mila sterline (quasi 375 mila euro) dalla casa d'aste Dix Noonan Webb's Jewellery del quartiere Mayfair di Londra, con un valore di partenza stimato in 40 mila sterline (oltre 46 mila euro). In tanti da ogni parte del mondo si sono battuti fino all’ultima offerta per aggiudicarsi l’ambitissimo gioiello, custodito nell’iconica scatola di pelle rossa Cartier. Si tratta di un pezzo unico nella storia della famiglia reale, indossato più volte dalla principessa. Frances Noble, capo del dipartimento gioielli e direttore associato di Dix Noonan Webb, ha dichiarato: "Siamo assolutamente felici del prezzo raggiunto oggi per il braccialetto Art Deco appartenente alla collezione di Sua Altezza Reale la principessa Margaret, contessa di Snowdon". I gioielli della royal family negli anni non hanno mai perso la loro aura di fascino, continuano a riscuotere successo e a far sognare appassionati e collezionisti.