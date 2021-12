All Together Now, Michelle Hunziker per la semifinale osa con la schiena nuda: la scollatura è nascosta Domenica 12 dicembre 2021 è andata in onda la semifinale del programma di All Together Now: la conduttrice Michelle Hunziker incanta in fucsia.

A cura di Beatrice Manca

Il programma All Together Now sta per volgere al termine: domenica 12 dicembre 2021 è andata in onda la semifinale, che avvicina gli otto concorrenti al montepremi finale. Ancora una volta a rubare la scena è stata la "padrona di casa", la conduttrice Michelle Hunziker, che ha incantato tutti con un abito di un colore "fuori stagione": ha sfoggiato un vestito lungo color fucsia acceso e décolleté gioiello, da vera principessa.

Il look fucsia di Michelle Hunziker

La conduttrice si p goduta qualche giorno di svago nella sua Svizzera, dove si è calata nell'atmosfera natalizia con un abito argentato scintillante da vera femme fatale. Per la penultima puntata del programma ha cambiato stile, scegliendo un abito color fucsia acceso con il collo alto, le maniche lunghe e la gonna che si apriva con un maxi spacco. Il dettaglio nascosto? La scollatura sulla schiena! L'abito era molto accollato, ma rivelava la schiena nuda.

Michelle Hunziker, foto condivisa dall’hair stylist @alessiasolidani

Le scarpe con fibbia gioiello completano il look

Per completare il look Michelle Hunziker ha lasciato i capelli lisci, ormai la sua piega preferita per il nuovo taglio corto. All'abito color ciclamino la conduttrice ha abbinato un paio di scarpe con il tacco viola, creando un originale contrasto di colori. Le scarpe sono impreziosite da una fibbia gioiello scintillante, che danno un tocco da principessa al look. La stagione delle feste natalizie è chiamata la "party season": il momento giusto per tirar fuori dall'armadio i capi e gli accessori più luminosi.