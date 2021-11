Alessia Marcuzzi mostra i vibratori nell’armadio: è il simbolo della sessualità libera e lontana dai tabù Alessia Marcuzzi ha risposto alle domande dei fan sui social, la più piccante? Quella di un follower che ha voluto sapere se fosse pro o contro ai vibratori. La conduttrice non si è lasciata prendere dal panico e ha risposto divertita con estrema sincerità, a prova del fato che vive la sua sessualità senza tabù.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici italiane più amate di tutti i tempi e sui social, complice il fatto che documenta regolarmente la sua quotidianità, è molto seguita. Ama avere un rapporto profondo con i fan e non ci pensa su due volte a rivelare i suoi segreti più profondi. Di recente ha approfittato di qualche ora libera per rispondere alle domande dei seguaci e, oltre ad aver preannunciato che per il momento rimarrà lontana dalla tv (tornerà sullo schermo solo quando si sentirà pronta), ha aperto anche uno dei cassetti "segreti" del suo guardaroba. Cosa ci conserva al suo interno? Una collezione di vibratori.

La domanda piccante dei fan

L'avevamo lasciata qualche giorno fa in versione anni '80 durante il party dei suoi 49 anni e oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi alle prese con le domande dei fan su Instagram. Complici le curiosità di questi ultimi, la conduttrice ha affrontato davvero ogni tipo di argomento, dalla sua passione per le extension alla voglia di prendersi una pausa dalla tv, fino ad arrivare al rifiuto della chirurgia plastica eccessiva e alla sua serie preferita, Breaking Bad. La domanda più piccante? “Vibratori: pro o contro?". A dispetto di quanto tutti si sarebbero aspettati, Alessia non solo l'ha condivisa su Instagram ma ha anche risposto in modo super sincero.

Alessia Marcuzzi contro i tabù sul sesso

Alessia Marcuzzi non si è lasciata affatto sconvolgere dalla domanda sui vibratori e, piuttosto che indignarsi, ha rovistato divertita in uno dei cassetti nascosti sul fondo del suo armadio. Al motto di “Shh, zitti zitti”, ha mostrato la scatola di un vibratore di ultima generazione. Ha poi allontanato l'inquadratura dal sex toy dicendo “Basta, basta”, il tutto senza mai perdere il sorriso. Insomma, la Marcuzzi ha dato prova di grande modernità e libertà: del resto, per quale motivo ci si dovrebbe sconvolgere di fronte una donna che vuole vivere la sua sessualità senza alcun tipo di tabù?