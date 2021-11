Alessia Marcuzzi, i 49 anni tra look da tennista e minigonna di tulle: il party a tema anni ’80 Alessia Marcuzzi ha compiuto 49 anni e ha celebrato l’importante traguardo con un party a tema anni ’80. Sia lei che gli invitati hanno sfoggiato dei look ispirati a quel periodo storico ma sono stati i suoi due diversi completi a lasciare davvero senza parole i fan.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha compiuto 49 anni e non ha potuto che celebrare l'importante traguardo con un party scatenato in compagnia delle persone care. Al suo fianco c'erano davvero tutti, dai migliori amici al marito Paolo Calabresi Marconi, fino ad arrivare alla figlia Mia Facchinetti. Qual era il tema della festa? Gli anni '80, un periodo storico a cui la conduttrice è particolarmente legata, visto che è proprio quella l'epoca della sua adolescenza. Al motto di "Che divertimento", si è poi divertita a condividere sui social i momenti più belli e spassosi della serata.

Il party anni '80 di Alessia Marcuzzi

L'11 novembre Alessia Marcuzzi ha compiuto 49 anni e ha festeggiato con un party in pieno stile anni '80. Aveva dato un piccolo indizio sul tema della serata qualche ora prima, quando sui social aveva condiviso una foto di quando era giovanissima, nella quale appariva in primissimo piano con l'espressione seria e una coda di cavallo super vaporosa, proprio come andava di moda in quegli anni. Agli invitati ha chiesto di ispirarsi ai mitici eighties in fatto di look ed è proprio con loro che ha dato il via a una vera e propria "gara di selfie".

Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi, i look per i 49 anni

Cosa ha sfoggiato la festeggiata? Due diversi look a tema ma dallo stile molto diverso. Alessia ha cominciato la serata in versione tennista, rifacendosi all'ex campionessa Bjorn Borg. Pantaloncini bianchi, t-shirt col colletto a righine e fascia per capelli in tinta: sembrava essere uscita da un campo da tennis del passato. Come ha concluso la serata? Con un outfit in stile Madonna in Like a Virgin, ovvero con minigonna di tulle, bustier strapless, guanti e calze coordinate in pizzo, tutto in total black e arricchito da una cascata di collane a catena gold. Insomma, la Marcuzzi sa come divertirsi e le immagini della sua festa per i 49 anni lo dimostrano. Cosa organizzerà per celebrare i 50 anni nel 2022?