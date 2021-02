Ieri sera, martedì 16 febbraio, è partita una nuova edizione de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità di Italia 1 che da diversi anni viene presentato dalla coppia Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. È stata soprattutto la conduttrice ad attirare tutti i riflettori su di lei, apparendo ancora una volta più glamour che mai. Era da tempo che non prendeva parte a eventi pubblici ma ora è tornata in tv e lo ha fatto "col botto". Da sempre icona di bellezza e di stile, non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Ha interpretato alla perfezione il mood "audace e ribelle" del programma, presentandosi sul palco con un completo di pelle dall'animo rock. Non ha rinunciato al lusso e ha completato il tutto con un accessorio super sexy davvero costoso.

Il look di pelle di Alessia Marcuzzi

È dagli esordi che Alessia Marcuzzi viene considerata un'indiscussa icona di bellezza e di stile ma è per la prima puntata dell'edizione 2021 de Le Iene Show che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di look. Ha sfoggiato un completo in pelle nera firmato Federica Tosi, caratterizzato da un top a girocollo con le spalline imbottite e una minigonna a vita altissima effetto bustino con dei micro bottoni sul punto vita. Quali sono i prezzi dei due capi? Sul web il primo viene venduto a 537 euro, la gonna a 565 euro, per un totale di oltre 1.100 euro. In quante seguiranno il trend degli outfit tutti in pelle per aggiungere un tocco "aggressive" al proprio stile?

in foto: La prima puntata de Le Iene 2021

La Marcuzzi lancia il trend dei maxi sandali alla schiava

A fare la differenza nel look in pelle di Alessia Marcuzzi sono però le scarpe, degli appariscenti sandali alla schiava in total black. Si tratta dei Roxanne firmati Dsquared2, hanno un vertiginoso tacco a spillo, dei dettagli in pvc trasparente sul piede e, a differenza di quelli "tradizionali", non sono incrociati, hanno semplicemente dei cinturini che salgono fino al ginocchio. Qual è il loro prezzo? Sono in vendita solo sui siti americani e costano 1.089 dollari, ovvero poco più di 900 euro. Alessia non è la prima ad aver seguito il trend dei sandali alla schiava, di recente lo avevano già fatto Belén Rodriguez a Tu Sì Que Vales ed Elodie, che aveva optato per una sensuale versione che "scompariva" nella gonna. Queste calzature iper femminili diventeranno il must-have della prossima estate?