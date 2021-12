Alessia Macari mamma cool: è nuda e mostra il pancione con indosso solo la felpa del marito Alessia Macari è in attesa del suo primo figlio: ha mostrato il pancione, indossando una felpa di Louis Vuitton del marito e definendosi una mamma cool.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @alessiamacari

L'ex Ciociara Alessia Macari è in attesa del suo primo figlio, è alla 36esima settimana. Tutti ci ricordiamo di lei in qualità di vincitrice del primo Grande Fratello Vip, ma soprattutto per essere stata presenza fissa ad Avanti un altro!, dove era una delle più amate. Inconfondibile il suo strettissimo dialetto ciociaro e la canzone Quant’è bello lu pimm’ammore che accompagnava il suo ingresso tra i concorrenti. La showgirl classe 1993 ha sposato nel maggio del 2019 il calciatore del Benevento di origine tedesca Oliver Kragl: i due stanno per diventare genitori.

L'ex Ciociara sta per diventare mamma

Alessia Macari ha annunciato ad agosto di essere in dolce attesa e poco dopo ha anche condiviso sui social il momento della scoperta del sesso del nascituro. Lei e il marito aspettano una bambina e sembrano avere anche le idee piuttosto chiare per quanto riguarda il nome: Luna, come la loro cagnolina venuta a mancare. La gravidanza ha reso le curve della formosa showgirl ancora più morbide e questo le piace molto.

foto via Instagram @alessiamacari

"Adesso ho un corpo nuovo diciamo e lo amo. Sono più formosa, come ero una volta. La mia parte preferita è la mia pancia che cresce, la parte meno preferita sono le gambe piene di acqua, ma in gravidanza è normale" ha detto. E proprio la pancia che cresce è la parte del proprio corpo che al momento le piace mostrare.

foto via Instagram @alessiamacari

Alessia Macari mostra il pancione

Come fa da diversi mesi, da quando ha scoperto di essere in dolce attesa, Alessia Macari ha condiviso sui social un'altra foto con pancione in bella vita. Questo è il suo modo per celebrare la maternità, la propria femminilità, per sentirsi una mamma cool, come si è definita lei stessa. Nello scatto indossa una giacca verde di Louis Vuitton che reinterpreta in chiave più attuale e contemporanea uno dei modelli più iconici della Maison, il Varsity; e infatti riporta tutti gli elementi più emblematici e riconoscitivi del brand, applicati e ricamati. Ha polsini e vita a coste, con sei bottoncini a pressione.

Sul sito della casa di moda costa 4500 euro ed è un modello da uomo, che infatti in passato abbiamo visto indossato proprio dal calciatore Oliver Kragl, in un selfie realizzato dalla coppia in ascensore. La showgirl classe ha indossato la giacca abbinandola a un cappellino sportivo: "Non sono una mamma normale, sono una mamma cool" ha scritto nella didascalia.