Alessandra Mastronardi in Carla: il tutù gioiello ispirato alla Fracci nasconde una storia da fiaba Alessandra Mastronardi si è trasformata in Carla Fracci nel film Carla e per l’occasione non poteva che indossare il tutù. Tra tulle bianco, ricami floreali e dettagli gioiello, il modello scelto per l’attrice sembra essere uscito da una fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Mastronardi sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera: a più di 10 anni dal debutto ne I Cesaroni, la serie tv che ha consacrato il suo successo, è diventata una delle attrici più richieste a livello internazionale. Di recente, ad esempio, ha ricoperto i panni di Carla Fracci in Carla, il film dedicato alla ballerina scomparsa lo scorso maggio (andato in onda domenica 5 dicembre). Nella pellicola non è stata raccontata solo la storia dell'étoile, sono stati mostrati anche i luoghi in cui è nata e cresciuta, primo tra tutti la sartoria Biki di Milano, tempio della moda degli anni Sessanta. È proprio un dettaglio di stile a non essere passato inosservato ai fashion addicted: il meraviglioso tutù gioiello indossato dalla protagonista sembrava essere uscito da una fiaba.

Alessandra Mastronardi con tutù e tiara in Carla

Il capo d'abbigliamento simbolo del film Carla? Il tutù bianco e nero indossato dalla protagonista Alessandra Mastronardi. Si tratta di un modello principesco in tulle total white, decorato con ricami floreali gioiello realizzati con cristalli e paillettes nere (hanno ricoperto sia la gonna che il corsetto senza spalline). A completarlo, due spalline coordinate e una corona scintillante che è andata ad arricchire lo chignon tiratissimo, l'acconciatura tipica delle ballerine che permette di darsi a piroette e intricati passi di danza senza "l'intralcio" dei capelli.

La storia del tutù gioiello ispirato a Carla Fracci

In quanti si sono chiesti il motivo per cui è stato scelto proprio questo outfit per rendere omaggio alla compianta ballerina? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, sebbene si rifaccia allo stile iconico dell'étoile, il tutù non è ispirato "alla lettera" a uno dei look di scena della danzatrice, è stato creato ad hoc per il film. Il colore bianco ha permesso di far splendere il palco del teatro più famoso di Milano, mentre i dettagli gioiello hanno valorizzato il profilo dei movimenti. Anche il trucco scelto per la Mastronardi era coordinato: matita nera e ombretto sfumato non le hanno solo valorizzato il viso, lo hanno reso anche iper luminoso, così da mettere in risalto ancora di più lo spettacolare tutù.