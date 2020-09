Il 27 settembre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In e tra gli ospiti intervistati da Mara Venier c'era anche Alessandra Mastronardi, che in coppia con Lino Guanciale ha presentato la nuova stagione de "L'Allieva", fiction tornata su Rai 1 a partire da ieri sera. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'attrice, presentatasi sul palco con un look elegante e glamour. È da tempo che viene considerata una vera e propria icona di stile e ora ne ha dato ancora una volta prova, puntando tutto su uno dei trend di stagione, la giacca over, e dei jeans dal mood casual abbinati a dei vertiginosi tacchi a spillo.

Il look di Alessandra Mastronardi a Domenica In

Alessandra Mastronardi ha la passione per le griffe e per il lusso e, dopo aver sfoggiato una borsetta davvero costosa firmata Gucci sui social qualche giorno fa, è apparsa più glamour che mai sul palcoscenico di Domenica In. Ha infatti indossato una camicia di seta a fantasia di Zimmermann, l'ha abbinata a uno dei trend di stagione, la giacca oversize, per la precisione un modello in grigio con gli spacchi laterali portata con le maniche scorciate di Blazé Milano. Per completare il tutto ha scelto dei jeans alla caviglia leggermente sfrangiati sull'orlo e dei décolleté bianchi di Christian Louboutin con un vertiginoso tacco a spillo. Per quanto riguarda il beauty look, ha optato per un make-up dai colori naturali e ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo bassa con la fila centrale. Il risultato? Assolutamente impeccabile, a dimostrazione del fatto che la Mastronardi non è solo un'attrice di successo ma anche una fashion icon.