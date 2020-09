Alessandra Mastronardi sembra non sbagliarne un colpo quando si parla di carriera, il 27 settembre tornerà su Rai 1 al fianco di Lino Guanciale con "L'allieva 3" e, nonostante la fiction non sia ancora partita, si preannuncia già un successo. Oltre a essere un'attrice talentuosa, in più di un'occasione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile. Partecipa alle sfilate, gli stilisti fanno a gara per vestirla e ogni volta che appare sul red carpet lascia tutti senza parole per bellezza ed eleganza. Nelle ultime ore sui social ha inoltre messo in mostra una delle sue più grandi passioni, quella per il lusso, sfoggiando un look griffatissimo.

Il prezzo della borsa di Alessandra Mastronardi

Alessandra non si è fotografata a figura intera, ha preferito immortalare solo un dettaglio del total outfit, portando l'attenzione dei followers sugli accessori. Porta una gonna lunga a quadretti bianchi e rossi con l'iconica G di Gucci e ha completato il tutto con degli stivali color tabacco con il tacco largo e la punta tonda. A fare la differenza, però, è la borsa di pelle nera, il cui prezzo è da capogiro.

Si tratta della hobo Jackie 1961 di Gucci, un modello iconico ispirato alla bag preferita di Jackie Kennedy con la chiusura a fibbia e la tracolla staccabile. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.400 euro, una cifra che non tutte sono disposte a spendere per un semplice accessorio. La Mastronardi, però, sembra non badare a spese e, al motto di "Gucci Mon Amour. Gli accessori della vita", non ha potuto fare a meno di completare il look firmato col dettaglio iconico e lussuoso.