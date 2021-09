Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Alessandra Celentano dà il via ad Amici con la t-shirt sulla danza: è personalizzata con la sua citazione Amici di Maria De Filippi è tornato con una nuova edizione e Alessandra Celentano ha trovato un modo davvero originale per far capire ai ragazzi di che pasta è fatta fin dalla prima puntata. Sulla t-shirt indossata ha fatto stampare una sua citazione dedicata al mondo della danza.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, domenica 19 settembre è andata in onda la prima puntata e sono stati rivelati i nomi dei giovani talenti. In studio, oltre alla padrona di casa Maria De Filippi e ai concorrenti della stagione 2020-21, non potevano mancare i professori, ormai diventati vere e proprie star. Se da un lato Arisa ha detto addio al programma, lasciando il posto di professoressa di canto a Lorella Cuccarini, dall'altro a rimanere incollata alla sua cattedra di ballo è Alessandra Celentano. Come ha dato il via alla trasmissione? Con un dettaglio di stile insolito e "personalizzato".

Alessandra Celentano, il look per il ritorno ad Amici

Alessandra Celentano è uno dei volti simbolo del programma Amici di Maria De Filippi, dove fin dalle prime edizioni ha fatto parlare di lei per il suo carattere forte, la sua severità e la sua passione per la danza. In ogni edizione "prende di mira" tutti i ballerini che non rispettano i suoi canoni, non avendo paura di ricevere critiche e di apparire un po' troppo dura. Il motivo per cui fa tutto questo? Per lei esiste un'unica "vera danza" ed è quella classica, tutti coloro che si dilettano in balli latini, hip hop e contemporanei, non possono essere definiti ballerini al 100%.

Anche nella nuova edizione di Amici ha trovato il modo per ribadire il concetto ma la cosa originale è che lo ha fatto con il look. La professoressa si è presentata in studio in total black e con i "nuovi" capelli extra ricci: una volta che ha tolto la giacca gessata, ha poi messo in mostra la sua t-shirt personalizzata. È nera ed è decorata con una scritta bianca sul petto che recita "La danza è una", a cui è stata aggiunta la sua firma, a prova del fatto che si tratta di una citazione. Nelle prossime settimane continuerà a lanciare slogan auto referenziali con i suoi look a comincerà a "bastonare" i ragazzi con le parole?