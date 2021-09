Alessandra Celentano mostra i capelli al naturale: il nuovo look con i ricci voluminosi Siamo sempre stati abituati a vedere Alessandra Celentano con i capelli legati in trecce e raccolti bon-ton ma per la fine dell’estate ha cambiato registro. Complice la lontananza dalla sala prove, ha lasciato la chioma sciolta, rivelando delle adorabili onde naturali.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Celentano è ormai uno dei volti simbolo di Canale 5, da anni è tra le professoresse di ballo di Amici di Maria De Filippi, talent in cui, tra polemiche e sketch ironici, riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di lei. Sebbene il programma sia terminato da mesi, nelle ultime ore è tornata a far parlare e questa volta la danza, la disciplina e la forma del collo del piede non c'entrano assolutamente nulla. L'ex ballerina si è mostrata in un'inedita versione "al naturale" sui social, rivelando una chioma leonina che le onda moltissimo.

La chioma naturale di Alessandra Celentano

Sarà perché in estate ha detto addio a phon e piastra o perché semplicemente durante le vacanze è rimasta lontana dalla sala prove, ma la cosa certa è che Alessandra Celentano ha stravolto il suo look. La professoressa di Amici ha postato un originale selfie su Instagram in cui appare bellissima e raggiante con un'acconciatura inedita. Ha detto temporaneamente addio ai raccolti bon-ton che sfoggia ad Amici, lasciando i capelli sciolti e al naturale. A dispetto di quanto si vede in tv, la sua chioma non è liscia ma ondulata e vaporosa. La Celentano non è forse più bella e sbarazzina in questa versione "sauvage"?

Alessandra Celentano e la passione per i raccolti

Il mondo della danza richiede una certa disciplina, tanto che anche quando si parla di capelli impone delle regole ben precise. Tutte coloro che praticano questa attività sanno bene che in sala prove bisogna portare la chioma legata in tiratissimi chignon, così da non avere fastidi mentre si balla. Alessandra Celentano non fa eccezione neppure quando in tv ricopre i panni della professoressa ed è per questo che ad Amici sfoggia sempre e solo raccolti, trecce e code di cavallo. Non potrebbe concedersi un piccolo "strappo alla regola", preferendo tenere la chioma sciolta al naturale durante la prima serata di Canale 5?