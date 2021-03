L'avevamo lasciata sul palco di Sanremo 2021 con un abito dal sapore barocco, ricco di perle, pizzi e piume firmato Dolce&Gabbana, ora la ritroviamo nell'ultima puntata di C'è posta per te, al fianco di Maria De Filippi, con uno stile completamente diverso. Per partecipare allo show del sabato sera di Canale 5, Alessandra Amoroso ha detto addio a piume e paillettes per sposare un mood boho chic con abito dalla stampa floreale e dettagli in pizzo black.

Il look di Alessandra Amoroso a C'è posta per te

Alessandra Amoroso ha ammaliato il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi indossando un total look che fa parte della collezione Pre-Fall 2020 di Etro, casa di moda italiana celebre per i motivi paisley, le stampe colorate e lo stile etno chic.

in foto: Alessandra Amoroso in Etro

Il look scelto per l'occasione serale è composto da un top in seta dalla fantasia floreale sui toni del rosa su fondo nero. Il capo accollato ha un inserto trasparente sul décolleté, spalline strutturate e maniche morbide e costa 925 euro.

in foto: Etro

Al top la cantante abbina una gonna mini coordinata, con la stessa stampa della blusa ma impreziosita da profili in pizzo nero. Il capo in seta è ancora firmato Etro e costa 2145 euro. A sottolineare il punto vita un maxi cinturone in pelle black, con borchie metalliche, si tratta un accessorio dello stesso brand dei vestiti che è in vendita a 590 euro.

in foto: Sandali Giannico

A illuminare l'outfit un paio di sandali sandali in velluto burgundy, impreziositi con cristalli tono su tono. Le scarpe di Alessandra Amoroso sono firmate Giannico e costano 740 euro. Alessandra completa il look con un'acconciatura naturale dai capelli mossi e finto spettinati e con lunghi orecchini pendenti a catena.