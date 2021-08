Alessandra Amoroso ed Emma Marrone tornano insieme sul palco: per il concerto sono dive in total black Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono tornate insieme sul palco durante un esclusivo concerto tenutosi ad Ascoli Piceno. Per l’occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, trasformandosi in vere e proprie dive in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono tornate insieme sul palco, dando prova di essere amiche per la pelle oltre che talentuose e affiatate colleghe. Insieme al produttore Dardust e all'attrice Alice Pagani sono diventate protagoniste di un concerto che si è tenuto ad Ascoli Piceno in occasione del Memorial Alessandro Troiani. Hanno proposto i brani più famosi del loro repertorio, esibendosi fianco a fianco nel finale sulle note di Pezzo di cuore. Le due hanno incantato tutti con la loro dolcezza, distinguendosi anche per eleganza grazie a dei look coordinati in total black.

Alessandra Amoroso con la scollatura "a punta"

Per un evento tanto speciale come una performance con l'amica Emma, Alessandra Amoroso ha dato il meglio di lei in fatto di look, puntando su una stilista a cui è molto legata, Elisabetta Franchi. Ha sfoggiato un completo nero dal mood mannish con pantaloni aderenti alla caviglia e bustier strapless con lo scollo a punta. Ha poi completato il tutto con sandali con il tacco a spillo di Christian Louboutin e gioielli di Bernard Delettrez. Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele al caschetto cortissimo con la micro frangia che porta da qualche tempo ma ha aggiunto un tocco di novità con delle onde sbarazzine dall'effetto naturale.

Alessandra Amoroso in Elisabetta Franchi, Emma in Issey Miyake

Emma Marrone indossa il completo maschile

Emma Marrone non è stata da meno in fatto di stile per il concerto ad Ascoli Piceno e per l'occasione ha seguito la mania del momento, quello della moda genderless. Il suo completo total black fa parte della collezione Homme Plissé dello stilista giapponese Issey Miyake ed è caratterizzato da un maglione a coste con le maniche a palloncino e da un originale pantalone crop a vita alta affusolato. Non sono mancati i tacchi maxi e alti, per la precisione ha indossato i sandali Bianca con plateau firmati Saint Laurent. Ha segnato il punto vita con una cintura di pelle con la maxi fibbia gold, mentre, quando si parla di chioma, l'ha tenuta legata in un raccolto spettinato. Chi tra le due cantanti può essere eletta regina di stile della serata?