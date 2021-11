Alessandra Amoroso, dall’abito di pelle alla tuta coi bermuda: i look del video di Canzone inutile Alessandra Amoroso ha lanciato il suo nuovo singolo, si intitola Canzone inutile ed è accompagnato da un video di cui lei stessa è protagonista. Un sinuoso abito di piume, un minidress di pelle, una tuta con i bermuda: con i look sfoggiati la cantante ha mostrato le sue diverse anime.

A cura di Valeria Paglionico

Era il 2009 quando Alessandra Amoroso ha vinto Amici di Maria De Filippi e da allora non ha mai smesso di avere successo, anzi, ancora oggi continua a scalare le classifiche italiane con le sue hit. Certo, il suo aspetto è notevolmente cambiato col passare degli anni ma è chiaro che la salentina non ha perso la verve che da sempre la contraddistingue. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha lanciato il nuovo estratto dall'album Tutto accade, si intitola Canzone inutile ed è accompagnato da un video di cui lei stessa è protagonista. Poteva mai rinunciare allo stile per un'occasione simile? Assolutamente no e per l'ennesima volta ha dimostrato di saper essere glamour ed eclettica in fatto di look.

Chi ha firmato i look di Alessandra Amoroso in Canzone inutile

Già qualche tempo fa Alessandra Amoroso aveva mostrato le sue "due anime" con due look dallo stile opposto ma è solo nel video di Canzone inutile che è riuscita a mixare alla perfezione streetstyle e glamour. Ha sfoggiato diversi outfit della collezione Autunno/Inverno 2021 di Lorenzo Serafini, ognuno di loro la rappresenta alla perfezione, anche se all'apparenza sembrano non avere nulla a che fare l'uno con l'altra. Il primo è caratterizzato da un minidress color fango, un modello di pelle con le ruches sul petto (che sul sito ufficiale viene venduto a 650 euro). Il secondo è un completo con pantaloni neri, stivali con il tacco basso e maxi felpa col cappuccio logata in bianco, nero e rosso (350 euro).

Alessandra Amoroso in Philosophy di Lorenzo Serafini nel video di Canzone inutile

Alessandra Amoroso in un'inedita versione casual

Si continua con un maxi dress di piume rosa da vera lady e con un vestito di ispirazione militare ma è con l'ultimo look che la Amoroso si è mostrata in una versione davvero inedita. Ha lasciato nell'armadio gli abiti da principessa, i tacchi a spillo e le paillettes, preferendo la comodità di una tuta. Nel video di Canzone inutile ha infatti sfoggiato maxi felpa logata e dei bermuda abbinati, tutto in verde militare. Per completare l'outfit cozy ha scelto un paio di stivaletti bassi in pelle nera, mentre, per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele al caschetto cortissimo portato con la frangia. Quale versione di Alessandra preferite? Quella casual o quella super sofisticata?