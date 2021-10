Alessandra Amoroso, dagli anfibi rock all’abito di piume: “Vi presento le mie due anime” Alessandra Amoroso è entrata nella scuola di Amici esattamente 13 anni fa e per celebrare l’anniversario ha condiviso una originale foto delle sue “due anime”. Come ha dato voce alle contraddizioni del suo carattere? Con due look glamour ma decisamente “opposti”.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Alessandra Amoroso ai tempi di Amici di Maria De Filippi? Sono passati esattamente 13 anni da quando ha debuttato in tv ma da allora non ha mai smesso di avere successo. Spesso è stata accusata di aver rivoluzionato in modo drastico il suo stile, passando dall'immagine della classica ragazza acqua e sapone ai look da star griffati e preziosi, la verità però è ben diversa. Con un lungo e toccante post social la cantante salentina ha spiegato che in lei convivono "due anime" che all'apparenza sembrano essere opposte ma che in verità si completano l'una con l'altra.

Il dolce messaggio di Alessandra Amoroso

A esattamente 13 anni dall'ingresso nella scuola di Amici, evento che le ha rivoluzionato drasticamente la vita, Alessandra Amoroso non ha potuto fare a meno di condividere un toccante messaggio sui social. Ha raccontato i cambiamenti che ha affrontato e tutto ciò che l'ha portata alla persona che è oggi. Le sue parole sono state: "Ecco qui le mie due anime. Pensate che dopo 13 anni hanno capito che valeva la pena incontrarsi e conoscersi… vanno anche d’accordo! Non c’è bisogno di sdrammatizzare quando la realtà è proprio questa. Due anime che facevano fatica a riconoscersi ma che con duro lavoro alla fine ci sono riuscite. Di tante cose passate non ho ricordo, di altre ne ritrovo qualcuno sbiadito, di altre ancora posso sentirne l’intensità. Tanto, forse tutto questo lo devo a voi, alla vostra fiducia e lealtà e a un programma che mi ha dato la possibilità di INIZIARE a dire la mia esprimendomi come meglio credevo. Oggi sono 13 anni di noi e di tanto entusiasmo in giro per le strade".

I look "opposti" di Alessandra Amoroso

Ad accompagnare il post, un collage di due sue foto che rivelano le sue due anime a partire dai look. Da un lato c'è la Alessandra casual, quella che si sente a suo agio in un paio di anfibi rock e con indosso un minidress verde militare di Philosophy di Lorenzo Serafini. Dall'altro lato c'è la Amoroso sofisticata, quella che non riesce a fare a meno dei tacchi a spillo e che si sente una principessa nel suo lungo e appariscente vestito strapless di piume rosa. In entrambi i casi rimane fedele al bob con la micro frangia, diventato ormai il suo marchio di fabbrica. Qual è la versione che i fan preferiscono di più?