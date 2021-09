Alba Parietti prima e dopo il make-up: il suo segreto per una pelle splendida è la maschera d’oro Alba Parietti è tra i concorrenti di Tale e Quale Show e sui social non esita a documentare tutti i preparativi. Cosa ha fatto prima di trasformarsi in Loredana Berté? Si è presa cura della sua pelle, immortalandosi senza trucco alle prese con una maschera viso d’oro.

A cura di Valeria Paglionico

Alba Parietti è una delle protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale show e, come da tradizione, non può fare a meno di documentare tutti i preparativi sui social. La showgirl è infatti molto attiva su Instagram e, tra Stories, selfie e foto, non esita a mostrare i momenti più significativi della sua quotidianità. Durante il lockdown, inoltre, ha scoperto la passione per gli scatti senza trucco e per la prima volta nella carriera non ha avuto paura di immortalarsi in versione acqua e sapone, anche a costo di apparire irriconoscibile. Di recente non ha saputo resistere a quella mania e ne ha approfittato per rivelare il segreto per avere una pelle perfetta come la sua dopo i 60 anni.

Alba Parietti, i preparativi per salire sul palco

Come si è preparata Alba Parietti per salire sul palco di Tale e Quale Show? Al di là dell'intensa sessione di trucco a cui si è sottoposta per trasformarsi in Loredana Berté, ha seguito anche una precisa beauty routine per mantenere la pelle liscia e levigata. Sui social si è scattata un selfie in primissimo piano senza make-up e con una maschera dorata sulla pelle: ha gli occhi verdi e profondi sono in risalto, le sopracciglia sono folte e definite e, sebbene non abbia neppure un filo di fondotinta o rossetto, è bellissima. Sarà questo il suo rimedio per evitare che i trucchi scenici le rovinino la pelle? La cosa certa è che il risultato raggiunto è decisamente desiderabile.

I benefici della maschera d'oro

La maschera viso oroè uno dei trattamenti più richiesti degli ultimi tempi, soprattutto dalle star. C'è chi punta sul Golden Treatment di Mini Luzon con la maschera in oro 24 carati, chi preferisce dei prodotti un tantino più low-cost, la cosa certa è che il trattamento gold nasconde moltissimi benefici. Le particelle contenute all'interno dell'oro riducono la secchezza, stimolano la produzione di collagene, migliorano l'elasticità della pelle e aiutano anche a trattare acne e infezioni della pelle. Insomma, sembrano essere l'ideale per una star come Alba che stressa spesso il viso con make-up marcati.