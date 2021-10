Adele è più glamour che mai: segue il trend del total look di pelle e indossa il cappotto da 4mila euro Adele ha partecipato alla partita NBA Lakers vs. Warriors con il fidanzato Rich Paul e, nonostante si trattasse di un evento sportivo, non ha rinunciato allo stile. Ha seguito il trend del total look di pelle, aggiungendo un cappottino griffato che costa una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Adele sa vivendo un momento davvero felice della sua vita sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Ha appena lanciato il nuovo singolo intitolato Easy on me, nel cui video appare sofisticata e chic in dolcevita e trench, e non potrebbe essere più soddisfatta del successo che sta ottenendo a livello internazionale. Da qualche mese, inoltre, ha ritrovato l'amore al fianco dell'agente sportivo Rich Paul, il nuovo fidanzato dopo il divorzio dall'ex marito Simon Konecki, è proprio con lui che di recente ha partecipato alla partita NBA Lakers vs. Warriors a Los Angeles. A far parlare, però, questa volta non è stata la sua ritrovata forma fisica, quanto piuttosto il look glamour sfoggiato.

Il look per l'autunno di Adele

È ormai risaputo che Adele abbia perso 40 chili in poco più di un anno ma solo qualche settimana fa ha rivelato di non aver seguito nessuna dieta drastica per raggiungere un risultato simile. La cantante ha spiegato di mangiare più di prima ma, a differenza del passato, segue un regime alimentare sano. Da quando è dimagrita ha rivoluzionato il suo stile e ora non ha paura di osare tra tubini aderenti, minigonne e accessori super trendy. Non sorprende, dunque, che alla partita NBA abbia incantato tutti con il suo total look di pelle, uno dei must-have di stagione. La cantante ha abbinato dei pantaloni a vita alta alla caviglia di Altuzarra a un blazer coordinato, tutto in marrone scuro, apparendo sofisticata e glamour.

Adele con il fidanzato Rich Paul

Adele e la passione per le griffe

La vera chicca del suo look? Il cappottino che ha portato poggiato sulle spalle. Si tratta di un modello di lana firmato Louis Vuitton decorato all-over con l'iconica stampa Monogram. Ha gli orli a taglio vivo, un design monopetto e un'allure casual e grintosa. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 3.900 euro. Adele lo ha abbinato a un paio di décolleté col tacco dello stesso brand e a una minibag decorata sempre con il simbolo LV. Insomma, la svolta di stile della cantante non è solo all'insegna del glamour ma anche delle griffe: prossimamente continuerà a sfoggiare abiti e accessori di lusso?