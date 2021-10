Acqua di riso: l’ingrediente beauty per pelle e capelli che spopola su TikTok Conosci l’acqua di riso? Un rimedio naturale conosciuto da secoli in Oriente e che spopola su TikTok per rendere pelle e capelli estremamente luminosi. Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno acqua, riso e un po’ di tempo per creare fai da te un rimedio da utilizzare come tonico per la pelle o come risciacquo per la tua chioma.

A cura di Federica Ambrogio

TikTok continua a essere la piattaforma del momento per quanto riguarda le tendenze beauty: l'ultima novità riguarda di nuovo la skincare, e in particolare rende protagonista l'acqua di riso, un rimedio naturale già utilizzato in antichità nella beauty routine coreana, che può essere utilizzata sia sul viso che sui capelli. Una vera e propria mania conosciuta da secoli e che nell'ultimo periodo è diventata letteralmente virale: sembra infatti avere effetti spettacolari per ridurre pori e rendere la pelle più compatta ma anche per illuminare la chioma. Ma cos'è l'acqua di riso e come si usa nella skincare e per la cura dei capelli?

L'acqua di riso per la skincare: il trend che spopola su TikTok

Tra gli ingredienti più cool del momento su TikTok spopola l'acqua di riso: un antico rimedio utilizzato spesso per dare lucentezza ai capelli, ma che può essere utilizzato anche come tonico o maschera viso per rendere l'incarnato radioso. Da quando la TikToker coreana Ava ne ha parlato sul suo profilo, crescono ogni giorno i contenuti pubblicati con l'hashtag #ricewater. Il procedimento per realizzarla è davvero molto semplice: non si dovrà fare altro che lasciare il riso bianco in una ciotola di acqua fredda per un periodo che va da mezz'ora a 4 ore. L'acqua che si ottiene una volta scolato il riso avrà un colore lattiginoso e sarà ricca di antiossidanti, aminoacidi e vitamine B ed E, da utilizzare come rimedio di bellezza.

C'è chi utilizza l'acqua di riso per completare la detersione: in questo caso si immergono nell'acqua dei dischetti di cotone da massaggiare delicatamente sul viso per una leggera pulizia esfoliante che promuove il rinnovo cellulare, particolarmente indicata per le pelli miste e grasse. Per un effetto ancora più benefico i dischetti potranno essere lasciati in posa per 15 minuti come se fossero patch per il viso: una sorta di maschera viso fai da te che, pare, renderà il viso fresco e luminoso. L'acqua di riso può essere utilizzata non solo per la pelle ma anche per i capelli, rendendoli morbidi e luminosi: si può infatti utilizzare l'acqua di riso per il risciacquo dopo lo shampoo. Non dovrete fare altro che rovesciare l'acqua sulla cute, massaggiando delicatamente per qualche minuto il cuoio capelluto e poi risciacquare con acqua fredda. Sembra che se si utilizza questo ingrediente naturale con costanza, pelle e capelli avranno una nuova luminosità.