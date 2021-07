Abito da sposa, 5 cose da non fare dopo aver comprato il vestito La ricerca dell’abito dei sogni può essere lunga e faticosa, ma dopo l’acquisto si può tirare un sospiro di sollievo. Una volta riposto nell’armadio però bisogna prendere qualche giusto accorgimento: ecco alcuni consigli per evitare inutili motivi di stress e arrivare al fatidico giorno contente e rilassate.

A cura di Beatrice Manca

La scelta dell'abito da sposa è un momento speciale: all'emozione spesso si accompagna l'ansia di non riuscire a trovare il vestito dei sogni. La ricerca può essere lunga e faticosa (qui alcune tendenze a cui ispirarsi per il 2022) ma una volta trovato l'abito bianco si può tirare un sospiro di sollievo e iniziare a immaginarsi radiosa all'altare. Per evitare inutili motivi di ansia però bisogna prendere qualche giusto accorgimento: assolutamente sconsigliato, ad esempio, cambiare regime alimentare o fare mille prove davanti allo specchio di casa. Ecco alcuni consigli per le future spose.

Non fare foto durante le prove

La prova dell'abito è un momento magico che le future spose condividono con amiche e parenti. Però, anche se la tentazione è grande, l'ideale è non scattare foto agli abiti che si provano, men che meno a quello acquistato. Spesso gli abiti che si provano non sono della taglia giusta e necessitano di qualche ritocco sartoriale. Se indossato trasmette una certa emozione, non è detto che renderà altrettanto bene sulla foto fatta con un telefono, falsata dalla luce o dalla prospettiva. L'istinto di riguardarle porterebbe a inutili ripensamenti: se l'abito ci ha convinto indossandolo è quello giusto, e non c'è foto che tenga.

Mantenere la stessa alimentazione di sempre

Molte spose hanno il terrore di ingrassare prima del matrimonio e di non riuscire più a entrare nel vestito e quindi si sottopongono a diete rigidissime. Niente di più sbagliato: ogni brava wedding planner sa che statisticamente è molto più probabile che una spesa perda pesa prima del grande giorno, per via dell'emozione e dello stress dei preparativi. Un'alimentazione sana è sempre consigliata, ma senza stravolgere interamente le abitudini alimentare. La regola d'oro è mantenere la stessa forma fisica del giorno delle prove, in modo da non rischiare ritocchi dell'ultimo minuto.

Non mostrare l'abito alle amiche

La scelta dell’abito bianco coinvolge molti aspetti: conta il materiale, la silhouette, ma anche la sensazione che si prova indossandolo. Come per ogni altro vestito, la resa di un abito su una particolare persona è molto diversa rispetto a una fotografia posata con una modella. Per questo non bisognerebbe mai mostrare l'abito da catalogo ad amiche e parenti che non erano presenti: si rischia di dare un'idea fuorviante e di attirare consigli non richiesti e tardivi, seppur dati in buona fede. Inoltre, cosa c'è di più bello dell'effetto sorpresa?

Non provare l'abito di continuo

Una volta che il vestito è arrivato a casa va riposto con cura nell'armadio e non indossato, con alcune eccezioni: la prova della biancheria, la ricerca delle scarpe giuste e la scelta dell'acconciatura insieme al parrucchiere. Al netto delle prove necessarie, una volta conclusi i ritocchi di sartoria è bene aspettare il fatidico giorno prima di indossarlo di nuovo. Innanzitutto si rischia di sporcarlo, anche involontariamente, con il trucco o con le mani. Inoltre il velo, i fiori e l'acconciatura contribuiscono a creare un effetto totalmente diverso: vedersi nello specchio di casa sicuramente non rende al meglio l'effetto finale e può alimentare inutili dubbi o paranoie.

Non cercarne altri

Sembra un consiglio scontato, ma alcune spose non resistono alla tentazione di continuare la ricerca in altri atelier, nel terrore di essersi perse l'abito dei sogni. Un'idea inutile e frustrante: l'ideale è concentrarsi sulla scelta delle scarpe e della biancheria intima, un dettaglio fondamentale da non sottovalutare. L'unica cosa da fare è rilassarsi in vita di un giorno di grande felicità, sapendo che l'accessorio più bello è sempre un sorriso.