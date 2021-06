in foto: abito Antonio Riva Milano

Vestiti a sirena, con lo spacco, con le applicazioni in tulle o in velo trasparente. Gli abiti da sposa per il 2022 spaziano dal romanticismo all'essenzialità, per accontentare tutte le spose. La pandemia e il lockdown hanno costretto molte coppie a cancellare o rimandare il proprio matrimonio, ora però eventi e celebrazioni sono riprese – seppur nel rispetto delle norme – e il settore del wedding si fa trovare pronto. A Milano si è appena conclusa la prima fiera di settore in presenza, Sì Sposaitalia Collezioni, dove abbiamo potuto osservare alcune delle tendenze per gli abiti da sposa per il prossimo anno. Dal classico strascico al più moderno abito corto, dalle trasparenze ai pantaloni: ecco alcune idee a cui le future spose possono ispirarsi per il loro giorno più bello.

Il vestito da sposa scollato e con lo spacco

Chi ha detto che nel giorno del proprio matrimonio non si possa osare con un piccolo spacco? L'importante è calibrare bene le lunghezze: un abito con la scollatura a barca o con le maniche può giocare con uno spacco centrale, che fa muovere la gonna a ogni passo. Anche la scollatura non è vietata: certo, chi si sposa in comune o all'aperto ha più libertà, ma anche chi si sposa in chiesa può trovare il giusto compromesso tra sensualità e classe. L'abito di Terry Ilafra visto durante le sfilate di Sì sposaitalia è la perfetta sintesi: avvolgente ed elegante, ma con una scollatura strategica e una gonna aperta al centro.

in foto: abito Terry Ilafra

La sposa in pantaloni

Molte donne sognano un abito da principessa per arrivare all'altare, ma non tutte: i pantaloni possono essere una scelta altrettanto elegante e sofisticata. Le passerelle propongono tagli morbidi e scivolati, abbinati a top fluidi e con dettagli gioiello, come il completo firmato Blumarine. I pantaloni hanno il vantaggio di essere comodi e di donare a tutte le donne e a tutte le età. Per principesse contemporanee, pronte a ballare fino all'alba.

in foto: Blumarine

Cristalli e trasparenze

Dopo un anno chiusi in casa c'è voglia di risplendere: anche gli abiti da sposa si ricoprono di cristalli e applicazioni gioiello. Emiliano Bengasi, ad esempio, punta su corpetti scintillanti effetto rete, gonne con ricami iridescenti e applicazioni gioiello tra i capelli. Una scelta perfetta per un matrimonio di sera, sotto la luce di torce e lanterne. Per chi preferisce un effetto più ‘soft' e discreto può provare con un piccolo accessorio, magari una clip da aggiungere all'acconciatura per uno scintillìo in più.

in foto: Emiliano Bengasi

L'abito da sposa corto

Esattamente come per i pantaloni, l'abito corto non è vietato: anzi, calibrando bene l'orlo può essere una scelta molto fresca e chic. L'abito bianco lungo fino a terra non è una regola universale: Audrey Hepburn, regina indiscussa di eleganza, si sposò per la prima volta con un abito al polpaccio, la seconda con un vestito rosa al ginocchio. L'abito corto dona alle figure "petite" e, a patto di coprire il ginocchio, si può sfoggiare anche in chiesa. Le spose più "rock" ameranno la proposta di Elisabetta Polignano, in tulle e con una cintura bustier a contrasto.

in foto: Elisabetta Polignano

L'abito con il fiocco

Un'altra tendenza che ha dominato le sfilate di Sì Sposaitalia è la moda del fiocco: negli abiti da sposa per il 2022 compare su schiene, spalle a scollature. Romantico e femminile, il fiocco aggiunge un tocco bon ton e civettuolo anche all'abito più semplice. Nella versione ‘maxi' completa le gonne molto vaporose mentre nelle sue versioni più sottili e discrete esalta il punto vita. Blumarine ad esempio fa sfilare un abito impalpabile, fissato alla cintura con fiocco piatto: una vera visione.

in foto: Blumarine

Il vestito da sposa con maniche lunghe

Da quando Kate Middleton si è sposata con un abito con le maniche in pizzo, ormai dieci anni fa, ha rilanciato gli abiti con le maniche lunghe. Quest'anno le passerelle propongono maniche con ricami floreali o motivi geometrici, oppure leggermente svasate in fondo. Una soluzione molto originale sono le maniche di velo leggero e semitrasparente, come quelle degli abiti Maison Signore: perfette sia d'estate che di inverno, volteggiano insieme all'abito con un effetto molto scenografico.

Maison Signore

Il vestito da sposa a sirena con lo strascico

Uno dei modelli più classici e più amati dalle spose è l'abito a sirena, con la tipica silhouette che fascia il corpo e si allarga nella parte finale. Un modello non facile da portare, ma che torna protagonista tra le tendenze del 2022: Blumarine ne fa una linea dominante, giocando con le sovrapposizioni di tulle, mentre il modello firmato da Antonio Riva Milano punta sulla semplicità della linea, esaltata da una seta preziosa.

in foto: Antonio Riva Milano

L'abito da sposa bustier senza spalline

Tra gli elementi protagonisti delle passerelle sposa 2022 c'è il bustier, il corpetto rigido senza maniche. Perfetto per riequilibrare i volumi di una gonna importante e per mettere bene in risalto anche la scollatura, il bustier ricorda subito preziosi abiti d'epoca, per un vestito bianco senza tempo. L'ideale è puntare sulla semplicità, come quello dell'abito di Terry Ilafra, movimentato solo da un leggerissimo drappeggio.