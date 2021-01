Sapevi che alcuni vestiti e alcuni accessori possono farti sembrare più bassa? Vestirsi nel modo giusto e indossare i corretti accessori ti può aiutare a camuffare i piccoli difetti, anche quando pensi di non essere abbastanza alta. Anche se, diciamolo, avere qualche centimetro in meno non è di certo un difetto e dovremmo imparare ad apprezzarci anche quando la nostra bellezza non rispecchia i canoni estetici classici. Se però c'è il giorno che vuoi sentirti ancora più bella e migliorare la tua autostima ci sono dei piccoli trucchetti da seguire. Indossare una gonna midi o un abito oversize possono farti sembrare più bassa, così come la scarpa sbagliata e una borsa troppo grande. Ecco i 7 errori che ti fanno sembrare più bassa.

1. Le borse troppo grandi

La borsa maxi è sicuramente comoda e pratica, ma non è la tua migliore amica se vuoi aggiungere qualche centimetro in più al tuo look. Le borse nel formato XL infatti hanno lo svantaggio ti far sembrare la tua figura più corta: cerca quindi di indossare una borsa di medie dimensioni se hai bisogno di capienza, oppure meglio ancora una pochette o una borsa a tracolla piccola.

2. I pantaloni a vita bassa

I pantaloni a vita bassa, che siano jeans oppure pantaloni più eleganti, accorciano otticamente le tue gambe, facendole così apparire più corte. Inoltre abbassano il baricentro, rendendo la tua figura poco proporzionata con gambe corte e busto lungo. Se vuoi apparire più alta prediligi al contrario pantaloni a vita alta, da scegliere in base alla forma del tuo corpo.

3. Le fantasie a righe orizzontali

Le righe sono tre la fantasie più apprezzate nell'abbigliamento: gonne, pantaloni, ma anche camicie e vestiti. Attenzione però alla direzione delle righe: se sono righe orizzontali infatti accorciano otticamente la figura, soprattutto se indossate nella parte inferiore del corpo. Inoltre tendono anche a far sembrare la figura meno slanciata: meglio quindi puntare sulle righe verticali oppure su quelle diagonali.

4. Le scarpe con il plateau

Si pensa sempre che per sembrare più alte basti un paio di tacchi: non sempre però è vero. Se si indossano delle scarpe con un tacco che supera i 10 centimetri e soprattutto con il plateau il rischio è di trasformarsi in un trampoliere e di rendere la figura poco armonica. Se ami questo tipo di scarpe potrai indossarle sotto vestiti lunghi o sotto i pantaloni.

5. Le lunghezze midi

Attenzione anche alla lunghezza di abiti e gonne: per sembrare più alta dovrai evitare le mezze misure, ovvero quelle lunghezze che arrivano a metà gamba. Meglio scegliere linee sopra il ginocchio oppure lunghe fino ai piedi in modo da non spezzare la figura. Un consiglio in più? Indossa scarpe dai colori nude per far apparire le tue gambe più lunghe.

6. Le scarpe con i lacci alla caviglia

Così come le lunghezze midi accorciano la figura, la scarpe con il laccio alla caviglia spezzano la figura, facendo apparire le tue gambe più corte e tozze. Evita quindi le decolletè con i lacci ma anche le scarpe con nastri e decorazioni che avvolgono la caviglia, così come i tronchetti.

7. I vestiti oversize

Non nasconderti dietro a un vestito extra large! I vestiti maxi infatti, nonostante siano molto comodi e confortevoli, camuffano le tue linee facendoti sembrare più goffa e più bassa, soprattutto se arrivano appena sotto il ginocchio. Sono quindi da preferire gli abiti più corti e svasati che mettono in evidenza il punto vita e le tue forme.