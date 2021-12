12 accessori antipioggia indispensabili per camminare e andare in bici Per affrontare al meglio i giorni di pioggia senza il rischio di bagnarsi ci vogliono gli accessori giusti. Noi te ne consigliamo 12: ti terranno all’asciutto nelle giornate piovose, mentre cammini, vai in bicicletta o fai trekking in montagna.

Nelle giornate piovose l'ideale sarebbe rimanere in casa, ma spesso non è possibile. Lavoro, scuola e impegni vari: si è costretti ad uscire e affrontare le intemperie.

La cosa più importante da fare in questi casi è giocare d'anticipo, scegliendo gli accessori anti-pioggia giusti che proteggano e tengano all'asciutto. Che siano per camminare sotto la pioggia, fare trekking in montagna o andare in bicicletta, oggetti come poncho, stivali e cappelli impermeabili sono gli alleati perfetti.

Tra i tanti accessori per affrontare la pioggia disponibili su Amazon, ne abbiamo selezionati 12, i più utili per non farsi fermare dalle intemperie.

1. Poncho da pioggia Anyoo

Da tenere sempre a portata di mano, in borsa o nello zaino, il poncho da pioggia Anyoo è leggero e pieghevole. Unisex, è traspirante e abbastanza largo da coprire anche uno zaino. È realizzato in poliestere, un materiale che lo rende resistente a strappi e abrasioni.

Il cappuccio ha un cordino regolabile e ci sono chiusure in velcro sui lati per formare delle maniche. Arriva completo di sacco in cui riporlo, per essere sempre pronti alle piogge improvvise.

2. Copri casco da bici impermeabile Vaude

Il casco è un accessorio indispensabile per chi va in bicicletta, anche nelle giornate piovose. Per proteggerlo, il copricasco di Vaude è quello che ci vuole. Oltre ad essere impermeabile. è antivento e antifreddo: la copertura ideale per difendersi dalle intemperie. A doppio strato, è traspirante e regolabile in larghezza.

Gli inserti catarifrangenti, inoltre, lo rendono adatto anche alle pedalate in notturna, quando la visibilità è ridotta.

3. Coprisella da bici impermeabile White Peak

Trovare il sellino della bici bagnato non è di certo piacevole, soprattutto se si deve effettuare un lungo tragitto. Meglio allora giocare d'anticipo con il coprisella impermeabile White Peak, che mantiene il sellino asciutto e lo protegge anche dalle piogge più insistenti. Realizzato in PU, è idrorepellente, leggero e compatto, facile da riporre quando non lo si utilizza.

La taglia unica si adatta a qualsiasi misura di sellino, e viene spedito in una confezione da due pezzi, per averne sempre uno di scorta.

4. Telo copribici impermeabile Favoto

A chi non si accontenta di riparare il sellino ma vuole una copertura per tutta la bicicletta, consigliamo questo telo impermeabile Favoto. Protegge da pioggia, polvere e raggi UV, perfetto per tutto l'anno. Il tessuto morbido ma resistente è adatto anche per la vernice, e le fibbie di plastica antivento ne garantiscono la tenuta anche in caso di folate improvvise.

Sul davanti ha due anelli pensati per inserirvi il lucchetto, in modo da garantire la massima sicurezza. Da aperto copre fino a due biciclette, da chiuso può essere facilmente ripiegato e riposto nella custodia in dotazione.

5. Parapioggia per zaino Lama

Il parapioggia per zaino Lama è adatto a chi ama fare trekking, escursionismo o campeggio, anche sotto la pioggia. Ha uno strato esterno in nylon resistente a sporco, usura e graffi, e uno strato interno con rivestimento impermeabile che lo protegge da pioggia e neve. Il suo design elastico e la fibbia regolabile fanno sì che si adatti allo zaino aderendovi perfettamente, mentre la striscia centrale riflettente lo rende visibile di notte e nei giorni particolarmente cupi.

Facile da piegare e riporre, la confezione ne contiene due di diverso colore, perfetti da regalare o alternare a proprio piacimento.

6. Copriscarpe impermeabili Perletti

La soluzione ideale per essere sicuri di non bagnarsi i piedi nelle giornate piovose? I corpiscarpe impermeabili Perletti, che riparano da pioggia, neve e fango. Regolabili grazie al laccetto anteriore, hanno una suola antiscivolo che li rende adatti a camminare sotto la pioggia senza rischiare di cadere, ma anche ad andare in bicicletta o in moto in sicurezza.

Per chi vuole una protezione extra, è disponibile anche la versione più alta, con punta e talloni rinforzati, che arriva a metà polpaccio.

7. Cappello impermeabile Toutacoo

Must-have dell'abbigliamento anti-pioggia, il cappello impermeabile Toutacoo è leggero e ripiegabile, perfetto da portare sempre con sé. Il tessuto esterno in poliestere e il rivestimento interno morbido lo rendono al contempo resistente e confortevole. Grazie alla fascia elastica può inoltre essere regolato e adattato alla dimensione della testa, per evitare che voli via alla prima raffica di vento.

Disponibile in diversi colori, è perfetto in ogni situazione, dallo sport al tempo libero.

8. Cappello ombrello Aoneky

Camminare sotto la pioggia senza ombrello? Si può, grazie al cappello ombrello Aoneky. Ampio e traspirante, è soluzione ideale per avere le mani libere anche quando piove. La fascia in gomma morbida, regolabile, permette di assicurarlo alla testa, rendendolo comodo da indossare.

La superficie è rivestita con uno strato d'alluminio, che ripara da pioggia e raggi UV. Si chiude come un normale ombrello, e da piegato risulta molto compatto.

9. Stivali impermeabili Dunlop

Per piedi sempre asciutti, non c'è niente di meglio degli stivali anti-pioggia. Questi proposti dal brand Dunlop sono in gomma, flessibili e senza imbottitura, adatti ad ogni stagione. La suola antiscivolo garantisce un'ottima tenuta anche in caso di terreno scivoloso, perfetti per lavorare in campagna o per semplici passeggiate.

Unisex, arrivano a metà polpaccio e sono studiati per adattarsi a diverse tipologie di piede, risultando sempre confortevoli.

10. Calzini impermeabili Otter

I migliori alleati per le fredde giornate di pioggia sono i calzini impermeabili di Otter, che mantengono i piedi caldi e asciutti. Hanno infatti uno strato interno con tecnologia COOLMAX che regola il calore, e uno intermedio con piccoli fori che rendono i calzini impermeabili ma allo stesso tempo traspiranti.

Arrivano a metà polpaccio, perfetti da abbinare a stivali o scarpe, per camminare con la pioggia senza il rischio di bagnarsi.

11. Custodia impermeabile per smartphone Yosh

Quando piove molto, anche il nostro telefono ha bisogno di protezione: la custodia impermeabile per smartphone Yosh lo protegge da pioggia, neve, polvere e graffi, l'ideale per chi non vuole rinunciare a passeggiate in città o montagna, anche con la pioggia, e perfetto anche per fare sport. La custodia è infatti certificata IPX8, adatta alla sommersione fino a una profondità di 30 metri.

La clip di chiusura superiore è sicura e robusta, facile da aprire e richiudere, e i lati hanno doppia cucitura. È compatibile con smartphone fino a 6,8 pollici, e la parte superiore reagisce bene al touch screen, per cui si potranno scattare foto, mandare messaggi ed effettuare chiamate con facilità.

12. Ombrello Repel

Nei nostri consigli sui migliori accessori anti-pioggia non potevamo non inserire anche un ombrello, di gran lunga l'oggetto più utilizzato per ripararsi quando piove. Questo ombrello da viaggio di Repel ha una struttura antivento, con meccanismo a una mano che permette di aprirlo e chiuderlo semplicemente premendo un bottone.

È rivestito in teflon, un materiale che lo rende non solo completamente impermeabile, ma anche adatto a proteggere dai raggi del sole. Da chiuso, occupa poco spazio e può essere trasportato con facilità in auto o in viaggio.