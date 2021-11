10 stivali da indossare per affrontare le prime piogge autunnali Con l’arrivo delle prime piogge autunnali, gli accessori che non possono mancare nel guardaroba sono senz’altro gli stivali antipioggia o Wellington boots. Si tratta di calzature impermeabili di gomma comode e versatili che tengono asciutti i piedi. Spesso dotati di suola antiscivolo, sono perfetti per affrontare le intemperie, le superfici bagnate o le passeggiate in campagna. Vediamo quali sono i migliori modelli da acquistare su Amazon per uomo, donna, ragazze o bambini.

Gli stivali antipioggia, conosciuti anche con il nome di stivali Wellington o Wellington boots, sono delle calzature perfette per i mesi autunnali e invernali perché proteggono i piedi dalle intemperie. Ideali per affrontare la pioggia, le pozzanghere e le superfici scivolose, sono impermeabili, quindi tengono asciutti i piedi e allo stesso tempo si contraddistinguono per la suola antiscivolo.

Nell'immaginario collettivo gli stivali da pioggia di gomma sono spesso associati all'autunno, ma anche alla campagna e alle attività agricole; col passare del tempo, però, sono diventati dei veri e propri accessori di stile.

Su Amazon è possibile trovare una serie di modelli di rain boots per tutti i gusti, da quelli più eleganti per un look sobrio a quelli più colorati, da uomo, donna e bambini: ecco le idee migliori da valutare per affrontare la pioggia autunnale.

1. Stivali da pioggia impermeabili Aonegold

Disponibili nelle colorazioni blu o nero, questi stivali impermeabili da donna Aonegold sono alti circa 38 cm, perfetti per contrastare la pioggia durante le giornate di autunno. Con una suola in gomma antiscivolo e fodera in tessuto, riescono a creare trazione sulle superfici bagnate e evitare, così, incidenti. Design raffinato, da abbinare anche a look più eleganti.

2. Rain boots Saguaro

Il design chelsea è il punto forte di questi stivali Saguaro in Caucciù che sono più bassi rispetto a quelli visti in precedenza ma ugualmente affidabili quando si tratta di affrontare le intemperie dei mesi invernali. Con tacco a blocco di 3 cm e suola in gomma antiscivolo, sono facili da pulire e realizzati con materiali altamente impermeabili.

3. Stivali antipioggia Ladeheid

Sono tantissime le colorazioni disponibili per questo modello di stivali antipioggia proposti da Ladeheid, dalle linee essenziali e 100% impermeabili. Si tratta di stivali pratici e versatili, realizzati in PVC di altissima qualità in grado di assicurare un'ottima resistenza dell'articolo sul lungo periodo. Privi di piombo o sostanze tossiche, sono facili da pulire e si adattano perfettamente al polpaccio grazie a un laccio regolabile.

4. Shorty boots Crocs

Questi shorty boots firmati Crocs sono disponibili nelle colorazioni blu notte, nero, azzurro e rosa. Comodi e pratici, si contraddistinguono per essere estremamente leggeri e allo stesso tempo offrire non solo un buon livello di comfort ma anche una protezione ottimale da pioggia e intemperie tipiche dei mesi autunnali. La suola esterna è in gomma, il che assicura un'ottima trazione sulle superfici bagnate.

5. Stivali antipioggia da uomo Portwest

Gli stivali antipioggia da uomo della Portwest sono realizzati totalmente in PVC, materiale resistente e durevole, e sono 100% impermeabili, perfetti per mantenere i piedi asciutti durante le giornate uggiose invernali. La suola antiscivolo garantisce una sicurezza ottimale su superfici bagnate ma anche su quelle in ceramica o in acciaio: difatti questo paio di stivali Portwest è pensato anche per gli ambienti lavorativi. Resistono a carburanti e olii e sono dotati di spazio per i talloni con assorbimento di energia.

6. Chelsea Boots Crocs

Altra proposta della Crocs sono questi Chelsea Boots disponibili nelle colorazioni nero, blu notte, nero con dettagli maculati, verdi e grigi con dettagli floreali. Dotati di doppio pannello elasticizzato per indossarli e toglierli facilmente, hanno un supporto ammortizzante per garantire il massimo comfort. Inoltre, sono totalmente impermeabili fino ai pannelli elasticizzati, perfetti da indossare durante le giornate di pioggia fitta e abbondante.

7. Stivali da pioggia in gomma Joules

Alternativa simpatica è rappresentata da questi stivali da pioggia in gomma di Joules, disponibili in dieci colorazioni e fantasie differenti per soddisfare tutti i gusti. Con un'altezza a metà polpaccio, hanno un design moderno e un elegante fibbia laterale con stampe disegnate a mano. Realizzati in gomma naturale, sono altamente resistenti all'acqua e sono dotati di sottopiedi estraibili, perfetti per le giornate umide o di pioggia.

8. Stivali alti antipioggia Beck

Tra gli stivali antipioggia più acquistati su Amazon ci sono anche questi proposti da Beck, realizzati in gomma e ideali nelle giornate di pioggia autunnali. Il tacco di 3 cm e la suola antiscivolo garantiscono comfort e sicurezza anche sulle superfici bagnate e scivolose. La fantasia particolare è sicuramente il punto forte di questo modello a un rapporto qualità-prezzo particolarmente apprezzato dagli utenti.

9. Stivali pioggia per bambini Beck Basic

Perfetti per i più piccoli, questi stivali da pioggia Beck Basic sono disponibili in giallo con suola nera e in blu con suola verde. Si tratta di un paio di stivali unisex realizzati in PVC, comodi e confortevoli, adatti alle giornate di pioggia e a tenere caldi e asciutti i piedi. Senza chiusura, facili da pulire e da indossare, sono molto resistenti e allo stesso tempo anche versatili e pratici.

10. Stivaletti antipioggia per bambine Back Basic

Infine passiamo a un modello di stivali antipioggia per bambine Back Basic: anche in questo caso ci troviamo di fronte a una proposta molto versatile, dal momento che questi stivali sono disponibili in svariate colorazioni, per andare in contro a tutti i gusti. Il diametro del polpaccio è di circa 25 cm, senza tacco e senza chiusura. Realizzati in gomma, sono tra i più recensiti su Amazon.