William e Kate, quando il Royal Wedding rischiò di saltare a causa di una lite Il principe William e Kate Middleton sono i protagonisti di una vera e propria favola moderna ma la cosa che in pochi sanno è che non sempre la loro storia è stata idilliaca. Ai tempi del fidanzamento ufficiale ebbero uno screzio così duro da mettere a rischio il Royal Wedding.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono tra le coppie più unite e affiatate di tutti i tempi: nonostante siano passati esattamente 10 anni dal matrimonio, continuano a incantare tutti con i loro sguardi complici e dolci, tanto da essere definiti i protagonisti di una vera e propria favola moderna. Sebbene in pubblico appaiano sempre sorridenti e felici fianco a fianco, la verità è che anche loro hanno vissuto dei momenti difficili. È risaputo, ad esempio, che prima del fidanzamento ufficiale si fossero lasciati per qualche tempo, ma oggi emerge una indiscrezione che in pochissimi conoscono: poco prima del Royal Wedding tra i due ci fu uno screzio che rischiò di far saltare le nozze.

Dalla proposta di matrimonio al litigio

Avete sempre creduto che i Cambridge potessero essere paragonati alla "famiglia del Mulino Bianco"? La giornalista Tina Brown ha raccontato una piccola indiscrezione che smentisce questo luogo comune. Sebbene ad oggi William e Kate siano felicissimi e abbiano tre splendidi figli, all'inizio della loro storia hanno vissuto dei momenti difficili. Poco dopo la romantica proposta di nozze avvenuta durante un viaggio in Kenya, tra i due ci furono dei terribili screzi. Il motivo? Delle foto "rubate" in cui la futura Duchessa venne paparazzata mentre giocava a tennis con i suoi fratelli. A intervenire in prima persona fu la stessa Kate, che grazie ai suoi avvocati riuscì a evitare che gli scatti finissero sui tabloid.

L'annuncio del fidanzamento venne rimandato

La questione si chiuse con un risarcimento di 5.000 sterline, cifra che ha poi la Middleton diede totalmente in beneficenza. William, però, continuò a essere infuriato per quanto accaduto e, nonostante l'allora fidanzata gli chiedesse di finirla lì, si dice che lui "volesse il sangue". Per fortuna nel giro di qualche giorno i due chiarirono ma il litigio li costrinse a rimandare l'annuncio del fidanzamento ufficiale. Insomma, a quanto pare uno dei Royal Wedding più romantici di sempre è stato a rischio per qualche giorno, a prova del fatto che anche i Cambridge sono una coppia assolutamente "normale".