William e Kate cercano casa a Windsor: vogliono avvicinarsi alla regina Elisabetta Il principe William e Kate Middleton stanno pensando di cambiare casa con la famiglia al completo. Stanno cercando una nuova residenza a Windsor, così da avvicinarsi alla regina che è rimasta sola con la servitù da quando ha perso il marito Filippo.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive sono finite un po' per tutti, anche per la Royal Family che ora si sta preparando per affrontare al meglio il ritorno al lavoro e alla normale routine quotidiana. Per il principe William e Kate Middleton probabilmente i prossimi mesi saranno più movimentati che mai e non solo a causa dei più svariati impegni istituzionali: la coppia sta pensando di trasferirsi a Windsor con la famiglia al completo. Il motivo è molto semplice: avvicinarsi alla regina Elisabetta II, che vive nell'enorme castello reale da sola col suo staff da quando ha perso il marito Filippo.

La regina è rimasta sola a Windsor

Trasloco in vista per i Cambridge? Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, pare proprio di sì: la famiglia reale starebbe cercando casa nei pressi del castello di Windsor, è proprio qui che intende trasferirsi con George, Charlotte e Louis, anche se questi ultimi continueranno a frequentare la Thomas's Battersea di Londra. Così facendo i Cambridge faranno compagnia alla regina Elisabetta. Quest'ultima si è trasferita nella corte di Windsor da quando è scoppiata la pandemia ma, dopo la morte del marito Filippo, è rimasta da sola con la servitù. La presenza del nipote, della nuora e dei nipotini la aiuterà ad affrontare le giornate con una "marcia in più"?

I Cambridge avranno un ruolo più importante nella monarchia?

Al momento la famiglia Cambridge vive tra due enormi residenze reali, quella londinese di Kensington Palace e quella di campagna nel Norfolk. La preferita è quella immersa nel verde, Anmer Hall, dove i principini hanno la possibilità di giocare all'aria aperta. L'unico suo piccolo "inconveniente"? È troppo lontana da Londra, dunque costringe William e Kate ad affrontare spesso dei lunghi viaggi sia per accompagnare i piccoli a scuola che per assolvere ai numerosi impegni reali. Una nuova casa a Windsor sarebbe un perfetto compromesso tra caos cittadino e vita bucolica e, come se non bastasse, disterebbe meno di un'ora dalla capitale. I Cambridge hanno intenzione di diventare il "braccio destro" della sovrana?