Wanda Nara non smette mai di incantare i fan con la sua sensualità e, dopo il recente screzio con Luciana Littizzetto legato proprio a una foto che la ritrae senza veli a cavallo, è tornata a immortalarsi completamente nuda. L'argentina questa volta si è fatta fotografare sempre in bianco e nero ma in una location "inedita", ovvero sotto la doccia. Nonostante in diverse occasioni abbia sfoggiato dei look sexy che lasciavano poco spazio all'immaginazione, solo in questa versione ha rivelato un tatuaggio poco sotto il seno.

Il significato del tatuaggio di Wanda Nara

Il lusso sfrenato non è l'unica grande passione di Wanda Nara, a quanto pare non riesce a fare a meno neppure delle foto sexy. Nelle ultime ore ha ancora una volta infiammato i social con una foto senza veli, nella quale appare nuda ma di schiena sotto la doccia. Ha i capelli bagnati e le mani sul seno e, nonostante non mostri nulla di scandaloso, sprigiona un'enorme carica erotica, basti pensare al fatto che in meno di 24 ore abbia accumulato migliaia di like e di commenti. Al di là delle curve mozzafiato, i più attenti hanno notato il tatuaggio sul busto, per la precisione poco sotto il seno. Raffigura un'aereo in volo, un chiaro simbolo della sua passione per i viaggi. Nella didascalia ha poi scritto "Il mio tatuaggio dice tutto", sottintendendo il fatto che vuole tornare a sentirsi libera e a girare il mondo. Si tratterà di un'allusione alla breve vacanza natalizia che ha deciso di concedersi con Mario Icardi e i suoi figli? L'unica cosa certa per il momento è che l'effetto vedo-non vedo estremamente femminile ha lasciato senza fiato i followers.