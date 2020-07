Credevate che solo Royal Family inglese riuscisse ad attirare tutti i riflettori su di sé a ogni apparizione pubblica? Vi sbagliavate, anche i reali del resto d'Europa vivono una vita da fiaba proprio come i "cugini" britannici. Nelle ultime ore a far parlare è stata la principessa ereditaria Victoria di Svezia, che ha compiuto 43 anni il 14 luglio. Se fino allo scorso anno ha sempre festeggiato in gran stile, incontrando il popolo come richiede la tradizione inaugurata nel 1979, questa volta ha dovuto rinunciare ad assembramenti ed eventi pubblici a causa dell'emergenza Covid-19 che, sebbene sia in parte rientrata, continua a fare paura. Come ha passato la giornata? Facendo una passeggiata nel parco Borgholm insieme alla famiglia e partecipando al Victoria Concert, un mini concerto con pochissimi ospiti durante il quale le è stato dedicato un omaggio musicale.

Con lei non c'erano solo il marito Daniel Westling e i figli Estelle e Oscar ma anche il fratello minore Carl Philip e la moglie Sofia Hellqvist. Non poteva mancare il servizio fotografico ufficiale, che le ha dato l'occasione di sfoggiare un look elegantissimo in stile sposa perfetto per l'estate. La principessa svedese ha puntato sul total white con un abito in pizzo del marchio svedese By Malina, un modello decorato con dei mini fiori colorati, la gonna a balze e il corpetto con le maniche lunghe e ampie e lo scollo a V. Per completare il tutto ha scelto dei sandali con il tacco basso di cuoio abbinati a una clutch bag dello stesso materiale e ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo. Insomma, a quanto pare Victoria non ha nulla da invidiare a Kate Middleton: anche lei è un'icona di stile "reale".