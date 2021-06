Victoria Beckham ne ha fatta di strada da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo: se agli esordi si divertiva a ricoprire i panni della popstar al fianco delle sue ex colleghe Spice Girls, oggi è una stilista e un'imprenditrice di successo ed è stata capace di trasformare il suo nome in una vera e propria azienda. A quanto pare, però, guadagnare non è il suo unico obiettivo: dietro l'aspetto serioso nasconde un animo molto nobile. La moglie di David ha infatti lanciato un nuovo ed esclusivo progetto, ovvero un servizio concierge che permette di prendere in prestito i suoi meravigliosi abiti sofisticati, glamour e griffati.

Cos'è Harper Concierge

Si chiama Harper Concierge ed è il servizio concierge proposto dall'azienda fashion di Victoria Beckham. In cosa consiste? Nella possibilità di poter prendere in prestito i vestiti dell'ex Posh Spice, così da provarli comodamente a casa, scegliere quello che fa al caso proprio e acquistarne uno nuovo online. L'idea è venuta all'ex Posh Spice durante l'ultimo anno di pandemia, un periodo in cui le vendite sul web sono aumentate in modo spropositato. Spesso, però, con le taglie non ci si riesce a regolare e, per evitare di perdere tempo tra taglie e resi, si tiene quel capo che proprio non calza bene. Victoria ha dunque pensato di ricreare tra le mura di casa l'esperienza della boutique ma mettendo a disposizione i vestiti che lei stessa ha nell'armadio.

Come funziona il prestito degli abiti

Come funziona Harper Concierge? Il servizio va prenotato sull'e-commerce del brand Victoria Beckham e, dopo aver indicato i capi della collezione che si desiderano, si prende un appuntamento (è possibile farlo anche di sera o nel weekend). Il team di stylist dell'azienda si presenterà a casa, così da stabilire quali sono gli abiti, le taglie e i modelli che si adeguano di più al proprio stile e alla propria silhouette. A quel punto si può provare tutto tra le mura di casa e, se qualcosa non dovesse andar bene, si può effettuare il reso. Al momento l'iniziativa è disponibile solo a Londra ma non si esclude che presto si potrà fare richiesta anche da altre zone dell'Inghilterra o dell'Europa. Il dettaglio green che di sicuro in molti adoreranno? Per ogni prenotazione verrà piantato un albero, così da rendere il progetto ecosostenibile.