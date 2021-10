Victoria Beckham non vuole riciclare i look anni ’90 amati dai figli: “La polizia mi arresterebbe” Victoria Beckham ricorda con nostalgia il periodo in cui era una Spice Girl ma, nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di riciclare i vecchi look. I figli le hanno chiesto di tornare a indossare alcuni degli abiti diventati iconici ma lei si è rifiutata categoricamente per un motivo molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

A quanti è mai capitato di ricordare i look della propria giovinezza e di essere rimasti quasi inorriditi di fronte quegli abbinamenti sopra le righe? Le star non fanno eccezione e spesso riguardando le foto passate non possono fare a meno di provare un minimo di imbarazzo. È proprio quanto succede a Victoria Beckham, che si è letteralmente rifiutata di riciclare gli outfit iconici degli anni '90, anche se a chiederle di farlo sono stati i figli. Sebbene ai tempi delle Spice Girls fosse una vera e propria icona di stile, oggi non si sognerebbe mai di indossare quegli abiti che hanno fatto storia ma che ad oggi risulterebbero essere decisamene poco fashion.

Lo stile di Victoria Beckham ai tempi delle Spice Girls

La famiglia Beckham è tra le più amate del Regno Unito e, sebbene i "piccoli" di casa stiano ormai prendendo la loro strada, di tanto in tanto si divertono a ritrovarsi a casa dei genitori David e Victoria. Qual è il loro passatempo preferito? Rispolverare le vecchie foto, per la precisione quelle in cui la mamma cantava al fianco delle Spice Girls. Tubini total black, zeppe, bustier leopardati, leggings aderentissimi: all'epoca Victoria si aggiudicò il titolo di Posh Spice grazie alla sua passione per la moda. Non sorprende, dunque, che anche i figli abbiano apprezzato molto quei vecchi outfit, peccato solo che la stilista non abbia alcuna intenzione di riproporli o di riciclarli.

Perché Victoria non vuole riciclare i vecchi look

In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal Victoria Beckham ha dichiarato: "I miei figli tirano fuori tutte le mie vecchie foto! C'è una foto in cui sono stata paparazzata mentre vado da Marks & Spencer e sono al telefono, indosso i pantaloni della tuta, delle scarpe da ginnastica e un enorme bomber argentato. Cruz mi ha mandato quell'immagine un paio di settimane fa e mi ha detto: "Mamma sei così bella, perché non ti vesti più così?" Se vestissi così ora verrei rinchiusa dalla polizia della moda". Nonostante i look anni '90 siano tornati in gran voga, l'ex cantante sembra aver detto addio a quello stile. Sarà perché ora è una stilista famosa o perché semplicemente vuole lasciarsi il passato alle spalle, ma la cosa certa è che gli abiti da Spice rimarranno per sempre rinchiusi nell'armadio.