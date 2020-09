Victoria Beckham è ormai una delle stiliste britanniche più apprezzate al mondo e, nonostante gli innumerevoli successi nel campo della moda, sono moltissimi quelli che non hanno dimenticato il suo passato nella musica. Alla fine degli anni '90 ha spopolato con le Spice Girls, la prima girl band della storia, diventando un'indiscussa icona di stile tra tubini neri, zeppe e caschetto. Si faceva chiamare Posh Spice proprio a causa della sua passione per l'universo fashion e, anche se sono passati decenni da allora, in molti le affibbiano ancora questo soprannome. Nelle ultime ore ha fatto un regalo davvero speciale a tutti i nostalgici: ha messo in vendita un capo iconico che in quel periodo magico della sua vita sfoggiava spesso in pubblico.

Come acquistare gli stivali di jeans di Posh Spice

Insieme al marito David, Victoria ha donato in beneficenza alla croce rossa britannica delle scatole piene di abiti e accessori che non usa più, una parte del ricavato verrà devoluto a favore delle vittime del tifone Haiyan che ha colpito le Filippine nel 2013. Tra i capi che ha consegnato, anche un paio di stivaletti in denim taglia 5, ovvero il 38 italiano, con la punta e il tacco in pelle di serpente, decorati con la scritta Victoria in strass sulla parte laterale. Si tratta di un modello "leggendario" risalente all'epoca delle Spice Girls che qualcuno di sicuro ricorderà ma la cosa particolare è che a partire da queso momento si potranno finalmente avere nel proprio armadio. In che modo? Le scarpe sono state messe in vendita su eBay al prezzo di 4.100 sterline, quindi circa 4.500 euro, una cifra non proprio economica ma che permetterà di avere tra le proprie mani un accessorio che ha fatto la storia della musica.