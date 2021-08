Veronica Cozzani con i capelli bianchi: la mamma di Belén non ha paura di mostrare la ricrescita Veronica Cozzani, la mamma di Belén Rodriguez, ha 58 anni ma continua a essere bellissima. Somiglia in modo impressionante alle sue figlie ma, nonostante la notorietà, non ha alcuna intenzione di usare filtri e artifici per essere perfetta. Non sorprende, dunque, che di recente abbia mostrato con orgoglio la ricrescita dei capelli bianchi.

A cura di Valeria Paglionico

La bellezza in casa Rodriguez è una dote ereditaria e a dimostrarlo è Veronica Cozzani, la splendida mamma delle sorelle Belén e Cecilia. Somiglia in modo impressionante alle sue figlie, ha il loro stesso sguardo, il loro stesso sorriso, i loro stessi capelli lunghi e fluenti e, nonostante sia nonna e abbia raggiunto i 58 anni, continua a essere splendida e affascinante. A differenza della maggior parte delle star che hanno superato gli "anta", non ha paura di invecchiare ed è per questo che non si serve di alcun filtro e artificio per "mascherare" i segni dell'età che avanza. Non sorprende, dunque, che di recente abbia posato con orgoglio sui social con la ricrescita dei capelli bianchi in bella vista.

Veronica Cozzani dice no alla tintura

Veronica Cozzani è molto attiva sui social, dove non perde occasione per documentare la sua quotidianità di nonna e mamma. Al di là dei dolcissimi scatti in compagnia dei nipoti Santiago e Luna Marì, non esita a mettere in mostra la bellezza mozzafiato che la contraddistingue. Di recente si è scattata un selfie in giardino e ha portato l'attenzione sui suoi capelli. Sebbene siano lunghi, fluenti e con delle impeccabili beach waves naturali, nascondono un dettaglio "insolito": sulle radici si nota un'evidente ricrescita. Nella didascalia la mamma di Belén ha infatti scritto ironicamente: "Veronica… devi fare la tinta!", lasciando intendere che presto farà visita al parrucchiere. Qual è stata la reazione dei fan? Hanno elogiato la sua bellezza naturale, ricordandole che continua a essere meravigliosa anche con qualche filo argentato tra la chioma.

Mostrarsi al naturale è la nuova mania social

È arrivato il momento di dire addio agli stereotipi in fatto di bellezza: complice l'avvento dei social che hanno favorito la diffusione del concetto di body positivity, sono moltissime le star che non hanno più paura di rivelare la loro vera natura. Che si tratti di smagliature, di cellulite, di rughe, di capelli bianchi, non importa, l'unica cosa che conta è non nascondere più la "normalità" dietro filtri, ritocchi e artifici. Veronica Cozzani è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista di celebrities naturali al 100% e ne va assolutamente fiera. Quante saranno le donne over 50 che prederanno esempio da lei, dicendo addio alla tintura?